岡田紗佳、“役満ボディ”際立つ最新ショットでファン魅了「神々しい美しさ」「素敵な洋服ですね」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、16日にInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】美脚がまぶしい岡田紗佳の全身ショット
岡田が投稿したのは、17日に放送される『真剣遊戯!THEバトルSHOW』（フジテレビ系）のオフショット。複数公開されている写真の中で岡田は、レースがあしらわれたバルーンスリーブのトップスに、パンツというスポーティなコーディネートを披露している。
美スタイルが際立つコーディネートに、ファンからは「神々しい美しさ最高キュート」「素敵な洋服ですね」「スタイル抜群」「凄く綺麗」などの声が集まった。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）
【写真】美脚がまぶしい岡田紗佳の全身ショット
岡田が投稿したのは、17日に放送される『真剣遊戯!THEバトルSHOW』（フジテレビ系）のオフショット。複数公開されている写真の中で岡田は、レースがあしらわれたバルーンスリーブのトップスに、パンツというスポーティなコーディネートを披露している。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）