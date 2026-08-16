神田伯山、“黄色い帽子のおじさん”のバーターでイベント？ 『ベストファーザー賞』を同時に受賞
講談師の神田伯山（43）、山崎エマ監督（36）が16日、都内で行われた『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』の公開記念特別イベントに登壇した。
【写真】おさるのジョージの人形と一緒に笑顔の神田伯山＆山崎エマ監督
一見、縁の遠いように見える伯山と『おさるのジョージ』。イベントの登壇理由について、伯山は「ベストファーザー賞を今年いただいた。同時に受賞したのが『おさるのジョージ』に出てくる黄色い帽子のおじさん。そのバーターで今日は出ています」と冗談交じりに話して笑いを誘うと、山崎監督は「運命を感じました」と返していた。
『ひとまねこざる』『おさるのジョージ』シリーズの生みの親、ハンス＆マーガレット・レイ夫妻。ユダヤ人としてナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリ陥落の数時間前にハンスが組み立てた自転車2台でパリを脱出。その時もハンスが描いた原画を手放さず、戦後はニューヨークで数々の『おさるのジョージ』絵本シリーズを執筆した。2人の波乱万丈な人生を、世界中から集めた膨大なアーカイブ映像と、貴重な原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で1万5000枚を描いたという手書きのアニメーションで完成させた心揺さぶるドキュメンタリーとなる。
【写真】おさるのジョージの人形と一緒に笑顔の神田伯山＆山崎エマ監督
一見、縁の遠いように見える伯山と『おさるのジョージ』。イベントの登壇理由について、伯山は「ベストファーザー賞を今年いただいた。同時に受賞したのが『おさるのジョージ』に出てくる黄色い帽子のおじさん。そのバーターで今日は出ています」と冗談交じりに話して笑いを誘うと、山崎監督は「運命を感じました」と返していた。