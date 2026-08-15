脳科学者・茂木健一郎が酷暑の京都で「旅ラン」。クマゼミの大合唱から独自の生態系論を展開

茂木健一郎「ハッとした時がチャンス」脳科学的アプローチで説く”ボーッとする時間”の重要性

ぼくは石丸伸二さんの「一次情報」をお届けしたので、何も修正する点はありません。

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