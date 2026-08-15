茂木健一郎「単にかわいいだけだとオーディエンスはいかない」ちいかわの裏にあるとんでもない世界観を絶賛
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ちいかわの大ヒットに見る法則」を公開した。動画では、「ちいかわ」の大ヒットを例に挙げ、エンターテインメントにおけるヒットの法則や、未知のものに対する人間の脳の性質について独自の視点から解説している。
動画冒頭、茂木氏はちいかわの大ヒットについて触れ、オリジナルな作品が大ヒットを生むという法則が改めて証明されたと切り出した。ちいかわというキャラクターについて、小さくて可愛らしい外見の背後に「ちょっととんでもない世界観がある」と指摘する。単なる癒やし系のキャラクターにとどまらず、「単にかわいいってだけだと、これだけ多くのオーディエンスがいかないと思う」と述べ、独自の世界観と奥深い設定こそが、人々を強く惹きつけている要因だと分析した。
続いて話題は、新しいエンターテインメントを生み出すための「スペース」の重要性へと展開する。茂木氏は、競合が全く存在しないまっさらな領域について「ブルーオーシャンってのは作るものなんですよね」と強調。世間の流行に無理に当てにいって不発に終わるケースが多い現状を指摘しつつ、「脈絡がないところから大ヒットってのは生まれてくる」と持論を展開した。
この現象の背景には、人間の脳が持つ根源的な性質が関係していると語る。「ただ単に楽しい気持ちになりたいっていうことではなくって、今まで知らなかったものに対して好奇心を持って向き合うというのが人間の脳」だと説明。ちいかわの成功は、この脳の性質を見事に捉え、「今まで全くなかったところにスペースを作る」というヒットの大法則に相当すると高く評価した。
動画の終盤では、映画業界全体への言及へと移る。数々のヒット作を世に送り出す東宝について、「会社のDNAとしてそういうものを持っていらっしゃるんでしょうね」と称賛の言葉を贈った。その一方で、「他の映画制作会社もぜひ頑張っていただきたい。そうじゃないと映画界が活性化しませんから」と業界全体の底上げを熱望。「まず松竹からのメガヒット今度期待してます」と具体的な社名を挙げてエールを送り、動画を締めくくった。
動画冒頭、茂木氏はちいかわの大ヒットについて触れ、オリジナルな作品が大ヒットを生むという法則が改めて証明されたと切り出した。ちいかわというキャラクターについて、小さくて可愛らしい外見の背後に「ちょっととんでもない世界観がある」と指摘する。単なる癒やし系のキャラクターにとどまらず、「単にかわいいってだけだと、これだけ多くのオーディエンスがいかないと思う」と述べ、独自の世界観と奥深い設定こそが、人々を強く惹きつけている要因だと分析した。
続いて話題は、新しいエンターテインメントを生み出すための「スペース」の重要性へと展開する。茂木氏は、競合が全く存在しないまっさらな領域について「ブルーオーシャンってのは作るものなんですよね」と強調。世間の流行に無理に当てにいって不発に終わるケースが多い現状を指摘しつつ、「脈絡がないところから大ヒットってのは生まれてくる」と持論を展開した。
この現象の背景には、人間の脳が持つ根源的な性質が関係していると語る。「ただ単に楽しい気持ちになりたいっていうことではなくって、今まで知らなかったものに対して好奇心を持って向き合うというのが人間の脳」だと説明。ちいかわの成功は、この脳の性質を見事に捉え、「今まで全くなかったところにスペースを作る」というヒットの大法則に相当すると高く評価した。
動画の終盤では、映画業界全体への言及へと移る。数々のヒット作を世に送り出す東宝について、「会社のDNAとしてそういうものを持っていらっしゃるんでしょうね」と称賛の言葉を贈った。その一方で、「他の映画制作会社もぜひ頑張っていただきたい。そうじゃないと映画界が活性化しませんから」と業界全体の底上げを熱望。「まず松竹からのメガヒット今度期待してます」と具体的な社名を挙げてエールを送り、動画を締めくくった。
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