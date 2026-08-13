結婚3年で早くも“レス”の人気芸人、“魔術”に頼り夫婦の危機を解消へ
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務めるABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング2』#9が12日に放送。#9では、酒井貴士（ザ・マミィ）、鈴木もぐら（空気階段）、ちぇく田が出演。「魔術で妻とのレスを解消したい（酒井貴士/ザ・マミィ）」「儲かると噂のラブホ経営（鈴木もぐら/空気階段）」「忘れられない路上生活者・あの人は今！？（ちぇく田）」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られた。
【写真】レス解消で人気芸人が乗り込んだヤバすぎる現場
『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン2からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈される。
ザ・マミィ酒井は、結婚から3年が経ち、妻との“夫婦の営み”がなくなってしまったという悩みを告白。自分なりにさまざまな方法を試すも効果がなかったことから、「こうなったら魔術に頼るしかない」と、魔術師たちが集まる集会へ潜入した体験談を披露した。
都内のレンタルスペースで行われていた集会を訪れると、剣を手に呪文を唱える人々の姿に「やばいところ来ちゃったな」と不安になったという酒井。その時行われていたのが、場に残った悪い空気を一掃するという浄化の魔術“LBRP”で、「魔術の基礎だから必ず覚えて帰ってください」と教えられたそう。
さらに、集会に参加していた魔術師たちが普段は作家や占い師、薬局勤務など別の顔を持っていることも明かし、スタジオを驚かせる。
続いて、参加していた占い師から夫婦仲をタロットで占ってもらうと、直前に魔術師たちが「危ない」と話していた「タワー」のカードが出現。酒井は「ちょうど三茶のタワーの家を、家賃が払えなくて引っ越したばかり」と明かし、現在は大田区の“地下”に住んでいることから「当たってるじゃん！」と大慌て。その後には夫婦と2人の子どもが描かれたカードも現れ、「お子さんもう一人産まれるかもしれないですね」と告げられたことを明かした。
さらに、魔術師たちに妻との悩みを打ち明けると、「悩みにぴったりな魔術がある」と、願望を文字からシンボル化し、潜在意識へ働きかけるという“シジル魔術”を教わったという酒井。しかし、妻にもそのシンボルを意識してもらおうと試みると、「なんか変なこと始めないでくれない？」「笑い事じゃないからね」とドン引きされ、夫婦の空気はむしろ悪化。そこで酒井は、集会で教わった浄化の魔術“LBRP”まで妻の前で実践し、「今、私に何したの！？」「あんたおかしくなっちゃったの！？」とさらに困惑させてしまったと振り返り、スタジオは爆笑に包まれた。
それでも、魔術師から「満月の日は愛の魔力がパワーアップする」と教えられた酒井は、めげずにその日まで“シジル魔術”を実践。そして迎えた満月の日、妻を月見へ誘うと、次第にいいムードに。その夜、思い切って妻を誘ったところ、ついに夫婦の悩みが解消されたと報告。「見事、魔術で満月の夜に狼になれました」と喜びを爆発させる酒井に、スタジオは大盛り上がりとなり、粗品も「よかったやん！」と祝福していた。
さらに酒井は、金運アップを願う魔術を試した後にパチンコで大当たりしたことや、妻がなくしていた大切なネックレスもシジル魔術を試した翌朝に見つかったというエピソードを披露。粗品も「全部やん！パチンコも営みもネックレスも」と驚き、酒井は「全部叶ってるんです！」と興奮気味に振り返るなど、最後までスタジオを沸かせていた。
『ドーピングトーキング2』最新回はABEMAで無料配信中。
『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン2からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈される。
ザ・マミィ酒井は、結婚から3年が経ち、妻との“夫婦の営み”がなくなってしまったという悩みを告白。自分なりにさまざまな方法を試すも効果がなかったことから、「こうなったら魔術に頼るしかない」と、魔術師たちが集まる集会へ潜入した体験談を披露した。
都内のレンタルスペースで行われていた集会を訪れると、剣を手に呪文を唱える人々の姿に「やばいところ来ちゃったな」と不安になったという酒井。その時行われていたのが、場に残った悪い空気を一掃するという浄化の魔術“LBRP”で、「魔術の基礎だから必ず覚えて帰ってください」と教えられたそう。
さらに、集会に参加していた魔術師たちが普段は作家や占い師、薬局勤務など別の顔を持っていることも明かし、スタジオを驚かせる。
続いて、参加していた占い師から夫婦仲をタロットで占ってもらうと、直前に魔術師たちが「危ない」と話していた「タワー」のカードが出現。酒井は「ちょうど三茶のタワーの家を、家賃が払えなくて引っ越したばかり」と明かし、現在は大田区の“地下”に住んでいることから「当たってるじゃん！」と大慌て。その後には夫婦と2人の子どもが描かれたカードも現れ、「お子さんもう一人産まれるかもしれないですね」と告げられたことを明かした。
さらに、魔術師たちに妻との悩みを打ち明けると、「悩みにぴったりな魔術がある」と、願望を文字からシンボル化し、潜在意識へ働きかけるという“シジル魔術”を教わったという酒井。しかし、妻にもそのシンボルを意識してもらおうと試みると、「なんか変なこと始めないでくれない？」「笑い事じゃないからね」とドン引きされ、夫婦の空気はむしろ悪化。そこで酒井は、集会で教わった浄化の魔術“LBRP”まで妻の前で実践し、「今、私に何したの！？」「あんたおかしくなっちゃったの！？」とさらに困惑させてしまったと振り返り、スタジオは爆笑に包まれた。
それでも、魔術師から「満月の日は愛の魔力がパワーアップする」と教えられた酒井は、めげずにその日まで“シジル魔術”を実践。そして迎えた満月の日、妻を月見へ誘うと、次第にいいムードに。その夜、思い切って妻を誘ったところ、ついに夫婦の悩みが解消されたと報告。「見事、魔術で満月の夜に狼になれました」と喜びを爆発させる酒井に、スタジオは大盛り上がりとなり、粗品も「よかったやん！」と祝福していた。
さらに酒井は、金運アップを願う魔術を試した後にパチンコで大当たりしたことや、妻がなくしていた大切なネックレスもシジル魔術を試した翌朝に見つかったというエピソードを披露。粗品も「全部やん！パチンコも営みもネックレスも」と驚き、酒井は「全部叶ってるんです！」と興奮気味に振り返るなど、最後までスタジオを沸かせていた。
『ドーピングトーキング2』最新回はABEMAで無料配信中。