西島秀俊ら豪華キャストが『時には懺悔を』を語る特別映像 「今まで経験したことがない感動があった」
西島秀俊が主演する映画 『時には懺悔（ざんげ）を』より、本編映像やメイキング映像、キャストインタビューなどで構成された特別映像が解禁となった。
【動画】西島秀俊ら豪華キャストが語る『時には懺悔を』特別映像
中島哲也監督が、その難しいテーマからも映像化不可能と言われた、打海文三による傑作ミステリー小説の映画化に挑んだ本作。過去に傷つき、絶望の淵に生きる大人たちが、今を必死に生きる一筋の“小さな命”に触れたとき、凍りついた大人たちの心がかつてないほど激しく揺れ動く―。
中島監督と初タッグとなる主演の西島秀俊は、家族との不和を抱えながら生きる孤独な探偵・佐竹を演じる。そして同じく中島組に初めて参加し、西島と初共演を飾る満島ひかり、さらには黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司ら豪華キャストが集結した。
解禁となった特別映像は、主演の西島が力強く語る「この映画は、本当に誰も観たことがない」というひと言から始まる。中島監督が構想18年をかけて映画化した本作について、西島は「やらなければならない脚本だ」と感じたことを明かし、「僕が尊敬する俳優さんたちが結集していて、本当に素晴らしい演技をされていたので、感動がありました」と撮影を振り返る。
続いて映し出されるのは、満島演じる聡子が感情をあらわにする緊迫した本編映像。西島は「満島さんは表現するために生まれてきた人で、表現することと生きるということが完全につながっている、すごい人だなと思いました」と絶賛。
さらに、中島監督が西島と満島へ演出するメイキング映像が重なり、俳優たちの感情を緻密に引き出していく中島組の撮影現場が垣間見える。
満島も中島監督について、「演出の仕方がとっても好きでした。客観的なところから演出してきてくれるので」と、その独自の演出方法への信頼を口にしている。
映像には、西島や満島だけでなく、黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司ら俳優陣が撮影に臨むメイキング映像や、作品への思いを語ったインタビューも収められている。
民恵を演じた黒木は、本作への出演にあたり、「覚悟を持って参加せねばならないという感覚が思い起こされた」とコメント。
一方、佐竹の妻・由紀を演じた柴咲は「こういった題材だからこそ、本当に1カット1カット、丁寧に丁寧に撮られている」と、作品のテーマに真摯に向き合い、細部まで妥協なく撮影を重ねた中島組の現場を振り返る。
また、大手探偵社のオーナー・寺西を演じた役所は「待ちに待った中島組だったので、楽しくなりましたね」と、中島監督との再タッグが実現した喜びを語っている。
本編で登場人物たちが見せる激しい感情と、その一瞬を生み出すための妥協なき撮影。俳優陣がそれぞれの役へ向き合う姿を通して、中島監督が構想18年をかけて描こうとした世界が、少しずつ形になっていく過程が映し出されている。
特別映像の後半では、スペシャルニーズの子どもたちとの撮影風景も紹介される。
西島は本作の脚本について、「キレイごとを全部排した上で、何かその先に何が見えるのかということ。身を捧げたいと思わせる、非常に深い人間ドラマの脚本でした」と語る。さらに、スペシャルニーズの子どもたちとの撮影に際しては、「子どもたちの演技が本当に素晴らしかった。（子どもたちのご両親には）『俳優として接してください』と言われたんです」と撮影時を振り返っている。
新を一人で育てる明野を演じた宮藤も「本当に、（新を演じた）しんすけ君に助けてもらいました。ちゃんといいタイミングで、いい表情をするんです」と、しんすけ君との共演を回想。
しんすけが笑顔を見せた瞬間、佐藤が思わず、「みんな幸せな気持ちになるね」と声を上げる姿や、満島が「これから先も、新くんにもらったエネルギーは大きいだろうなと思います」と穏やかに語る姿も収められており、子どもたちの存在が撮影現場にもたらした温かな空気が伝わってくる。
映像の最後に、西島は本作について、「今まで自分が出演した映画の中でまったく経験したことがない感動がありました」と、完成した作品への並々ならぬ思いを明かしている。
映画『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。
【動画】西島秀俊ら豪華キャストが語る『時には懺悔を』特別映像
中島哲也監督が、その難しいテーマからも映像化不可能と言われた、打海文三による傑作ミステリー小説の映画化に挑んだ本作。過去に傷つき、絶望の淵に生きる大人たちが、今を必死に生きる一筋の“小さな命”に触れたとき、凍りついた大人たちの心がかつてないほど激しく揺れ動く―。
解禁となった特別映像は、主演の西島が力強く語る「この映画は、本当に誰も観たことがない」というひと言から始まる。中島監督が構想18年をかけて映画化した本作について、西島は「やらなければならない脚本だ」と感じたことを明かし、「僕が尊敬する俳優さんたちが結集していて、本当に素晴らしい演技をされていたので、感動がありました」と撮影を振り返る。
続いて映し出されるのは、満島演じる聡子が感情をあらわにする緊迫した本編映像。西島は「満島さんは表現するために生まれてきた人で、表現することと生きるということが完全につながっている、すごい人だなと思いました」と絶賛。
さらに、中島監督が西島と満島へ演出するメイキング映像が重なり、俳優たちの感情を緻密に引き出していく中島組の撮影現場が垣間見える。
満島も中島監督について、「演出の仕方がとっても好きでした。客観的なところから演出してきてくれるので」と、その独自の演出方法への信頼を口にしている。
映像には、西島や満島だけでなく、黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司ら俳優陣が撮影に臨むメイキング映像や、作品への思いを語ったインタビューも収められている。
民恵を演じた黒木は、本作への出演にあたり、「覚悟を持って参加せねばならないという感覚が思い起こされた」とコメント。
一方、佐竹の妻・由紀を演じた柴咲は「こういった題材だからこそ、本当に1カット1カット、丁寧に丁寧に撮られている」と、作品のテーマに真摯に向き合い、細部まで妥協なく撮影を重ねた中島組の現場を振り返る。
また、大手探偵社のオーナー・寺西を演じた役所は「待ちに待った中島組だったので、楽しくなりましたね」と、中島監督との再タッグが実現した喜びを語っている。
本編で登場人物たちが見せる激しい感情と、その一瞬を生み出すための妥協なき撮影。俳優陣がそれぞれの役へ向き合う姿を通して、中島監督が構想18年をかけて描こうとした世界が、少しずつ形になっていく過程が映し出されている。
特別映像の後半では、スペシャルニーズの子どもたちとの撮影風景も紹介される。
西島は本作の脚本について、「キレイごとを全部排した上で、何かその先に何が見えるのかということ。身を捧げたいと思わせる、非常に深い人間ドラマの脚本でした」と語る。さらに、スペシャルニーズの子どもたちとの撮影に際しては、「子どもたちの演技が本当に素晴らしかった。（子どもたちのご両親には）『俳優として接してください』と言われたんです」と撮影時を振り返っている。
新を一人で育てる明野を演じた宮藤も「本当に、（新を演じた）しんすけ君に助けてもらいました。ちゃんといいタイミングで、いい表情をするんです」と、しんすけ君との共演を回想。
しんすけが笑顔を見せた瞬間、佐藤が思わず、「みんな幸せな気持ちになるね」と声を上げる姿や、満島が「これから先も、新くんにもらったエネルギーは大きいだろうなと思います」と穏やかに語る姿も収められており、子どもたちの存在が撮影現場にもたらした温かな空気が伝わってくる。
映像の最後に、西島は本作について、「今まで自分が出演した映画の中でまったく経験したことがない感動がありました」と、完成した作品への並々ならぬ思いを明かしている。
映画『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。