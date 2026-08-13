辻希美、第5子出産は家族で乗り越えた 母親役のアン・ハサウェイ演技見て「強く生きなきゃ」
タレントの杉浦太陽（45）、辻希美（39）夫妻が13日、都内で行われた映画『オークストリートの異変』（あす14日公開）の公開直前イベントに登壇。家族で乗り越えた出産のエピソードを明かした。
【写真】かっこいい！怖がる辻ちゃんを守る杉浦太陽
本作は、突如として街に大量出現した恐竜から、武器も知識もない“普通の家族”が生き延びようと奮闘するサバイバル・アドベンチャー。劇中で主演のアン・ハサウェイが演じる母親像について、辻は「めちゃくちゃかっこよかった。いざ同じ状況に置かれたときに自分もあそこまで強く子どもや家族を守れるのかなと思うくらい、たくましくてかっこいい母親像を見せていただいて学びました」と深く共感した様子を見せた。
映画にちなみ「家族で乗り越えたアクシデント」を問われると、杉浦は「第5子が誕生したときのこと」と回想。辻は「つわり期間中に私が全く動けなくなったり、出産タイミングが夏休みに丸かぶりだった。その辺をもうほんとに家族で、みんなで協力しながら、去年は乗り越えた」と振り返り、絆の深さを明かした。
杉浦が「この映画の1年前はちょうど第5子が生まれた直前だった。1年早い」と振り返ると、辻は改めて「本当にもうバタバタだった」と当時の大変さを回顧しつつ、第5子となる夢空ちゃんについて「姫だよね」とにっこり。杉浦も「あんなにかわいい存在がいるんだっていうくらいかわいい」と目を細めた。
過酷な環境下でもたくましく子どもたちを守り抜く、アン・ハサウェイの姿に強い刺激を受けたという辻。「（子どもに対して）私はもう『あの子を守らなきゃ』と思うので、この映画を見て、母親として強く生きなきゃなと思います」と凛とした表情で語り、決意を新たにしていた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に夢空ちゃんが誕生した。
【写真】かっこいい！怖がる辻ちゃんを守る杉浦太陽
本作は、突如として街に大量出現した恐竜から、武器も知識もない“普通の家族”が生き延びようと奮闘するサバイバル・アドベンチャー。劇中で主演のアン・ハサウェイが演じる母親像について、辻は「めちゃくちゃかっこよかった。いざ同じ状況に置かれたときに自分もあそこまで強く子どもや家族を守れるのかなと思うくらい、たくましくてかっこいい母親像を見せていただいて学びました」と深く共感した様子を見せた。
杉浦が「この映画の1年前はちょうど第5子が生まれた直前だった。1年早い」と振り返ると、辻は改めて「本当にもうバタバタだった」と当時の大変さを回顧しつつ、第5子となる夢空ちゃんについて「姫だよね」とにっこり。杉浦も「あんなにかわいい存在がいるんだっていうくらいかわいい」と目を細めた。
過酷な環境下でもたくましく子どもたちを守り抜く、アン・ハサウェイの姿に強い刺激を受けたという辻。「（子どもに対して）私はもう『あの子を守らなきゃ』と思うので、この映画を見て、母親として強く生きなきゃなと思います」と凛とした表情で語り、決意を新たにしていた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に夢空ちゃんが誕生した。