家事が楽になった！「押すだけだから時短になる！」100均のストレス軽減便利グッズ

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商品情報

商品名：1dp＿ワンプッシュボトル＿400ml＿丸＿アンバー

価格：￥110（税込）

容量（約）：400ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281740609

上からポンっと押すだけ！家事が楽になった詰め替えグッズ

ダイソーをパトロール中、掃除グッズ売り場で見つけた『1dp＿ワンプッシュボトル＿400ml＿丸＿アンバー』。110円とコスパが良く、使い勝手も抜群だったのでご紹介させてください！

ボトルの容量は約400ml。キッチン用洗剤や化粧水、トイレ用拭き取り洗剤などを詰め替えられます。アルコール類やジェル状の液体はNGです。

上からプッシュするだけで、中身が少量ずつ出てくる仕様。今回はキッチンで使いたいので、食器用洗剤を入れてみました。初めて使う際は、液体が出てくるまで数回押してくださいね。

これまで筆者のキッチンでは、スポンジ置きが付いた洗剤の詰め替えグッズを使用してきましたが、こちらは水抜き穴からゴミや汚れた水が溜まりやすいという悩みがありました…

一方この商品は、水抜き穴などは付いていないので、中に不純物が入りにくいのが◎洗って水気を切ったスポンジを上に置いておけば、スポンジ置き代わりにもできます。

さらに、シンプルなデザインなので、キッチンまわりがごちゃつきにくいのもお気に入りのポイントです。

そして何より便利なのが、ボトルを手に取る必要がないこと。

スポンジを置いて上からプッシュすれば洗剤が出てくるので、いちいちボトルを持ち上げたり戻したりする必要がありません。

時短になる上、うっかり洗剤ボトルを倒すアクシデントも防げるので、毎日のちょっとしたストレスを軽減してくれます。

今回はダイソーの『1dp＿ワンプッシュボトル＿400ml＿丸＿アンバー』をご紹介しました。

スポンジに洗剤をつぎ足す動作がスムーズになり、洗剤の量が少なくなっても倒れてくる心配のない詰め替えボトル。

専用のスタンドも必要ないのでお手入れも楽ちん。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。