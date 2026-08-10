東京ディズニーランドの夏を満喫！絶品「冷やしうどん」と最新アトラクション建設状況に密着
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーランド 2026.8.6の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo Disneyland on August 6, 2026 : Part 2」を公開しました。動画では、雨上がりの青空が広がる夏の東京ディズニーランドを舞台に、熱中症対策にぴったりなグルメや便利な持ち物、さらには新アトラクションの建設状況など、パークを満喫する様子が収められています。
トゥモローランドの「プラズマ・レイズ・ダイナー」に足を運び、モバイルオーダーを利用してスムーズに昼食を確保する様子を紹介しています。注文した「シェフのおすすめセット」である胡麻だれチキンの冷やしうどんについて、「今年の夏メニューの中で個人的に1位」と大絶賛しました。しっかりと塩気が効いた韓国海苔とさっぱりとしたチキン、コシのあるうどんの相性が抜群だと評価しています。「スープは塩分多めでさっぱりしつつ濃いめ。それが熱中症予防にぴったり」と語り、暑さで消耗した身体に嬉しいメニューであることを伝えました。
また、食事の合間には夏のパークを快適に過ごすための愛用グッズを紹介しています。首からかけて使えるハンディファンは、自立するためテーブルの上でも使いやすい点を強調。あわせて、発火リスクが低く安心して使えるというCIO製のモバイルバッテリーも取り上げ、「めちゃくちゃおすすめ」と太鼓判を押しました。
食事を終えた後は、午後のモバイルオーダーとディズニー・プレミアアクセスの空き状況をスマートフォンで細かくチェックします。その後はパレードルートに向かい、「ベイマックスのミッション・クールダウン」を日陰の屋根の下から鑑賞して涼を楽しみました。さらにトゥモローランドを散策し、建設中の「スペース・マウンテン」や「シュガー・ラッシュ」をテーマにした新アトラクションの工事現場をレポートしています。足場が組まれ、液晶画面のようなものが設置されるなど、着々と完成に近づく様子に期待を寄せていました。
暑い夏のパークを賢く快適に乗り切るためのグルメやグッズ選びから、進化を続ける最新エリアの様子まで、見どころが詰まった本動画。次回のインパークに向けた計画作りの参考にしてみてはいかがでしょうか。
トゥモローランドの「プラズマ・レイズ・ダイナー」に足を運び、モバイルオーダーを利用してスムーズに昼食を確保する様子を紹介しています。注文した「シェフのおすすめセット」である胡麻だれチキンの冷やしうどんについて、「今年の夏メニューの中で個人的に1位」と大絶賛しました。しっかりと塩気が効いた韓国海苔とさっぱりとしたチキン、コシのあるうどんの相性が抜群だと評価しています。「スープは塩分多めでさっぱりしつつ濃いめ。それが熱中症予防にぴったり」と語り、暑さで消耗した身体に嬉しいメニューであることを伝えました。
また、食事の合間には夏のパークを快適に過ごすための愛用グッズを紹介しています。首からかけて使えるハンディファンは、自立するためテーブルの上でも使いやすい点を強調。あわせて、発火リスクが低く安心して使えるというCIO製のモバイルバッテリーも取り上げ、「めちゃくちゃおすすめ」と太鼓判を押しました。
食事を終えた後は、午後のモバイルオーダーとディズニー・プレミアアクセスの空き状況をスマートフォンで細かくチェックします。その後はパレードルートに向かい、「ベイマックスのミッション・クールダウン」を日陰の屋根の下から鑑賞して涼を楽しみました。さらにトゥモローランドを散策し、建設中の「スペース・マウンテン」や「シュガー・ラッシュ」をテーマにした新アトラクションの工事現場をレポートしています。足場が組まれ、液晶画面のようなものが設置されるなど、着々と完成に近づく様子に期待を寄せていました。
暑い夏のパークを賢く快適に乗り切るためのグルメやグッズ選びから、進化を続ける最新エリアの様子まで、見どころが詰まった本動画。次回のインパークに向けた計画作りの参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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■概要 / Summary ディズニーの情報を毎日お届けする事を心がけています。 ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。