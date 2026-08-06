藤原竜也の“顔面”をレタスに…大胆奇策でフードロス削減に一役 担当者も驚いた想定外の反響「大変驚くとともに感謝」
食品大手「味の素」はこのほど、レタスの消費拡大と夏場のフードロス削減につなげようと、「Cook Doオイスターソース 藤原竜也の『買ってくレタス』」と題し、俳優の藤原竜也の「顔」がフィルムにプリントされたレタスの販売をJA全農長野と共同で実施した。1万個限定で販売したところ売り切れが続出。担当者は想定外の反響に驚きつつも、今後もフードロス問題の解決に取り組んでいくと語った。
【写真】店頭にズラリ…インパクト大の光景を生み出した 藤原竜也の『買ってくレタス』
7月下旬、首都圏の一部スーパーの一角には異様な光景が広がった。そこには俳優・藤原竜也の“顔面”が店頭にズラリと並んでいた。味の素は今回、レタスの消費拡大と夏場のフードロス削減を目的とした販促企画を展開。フィルムの裏面には、レタスを使ったレシピを紹介するサイトにアクセスできるQRコードを掲載した。
フィルムには藤原竜也の顔面を採用したが、その狙いを担当者は「『買ってくれ！』という切実な叫びと、生産者の皆さまの思いを、ストレートに表現するため」と説明。「藤原さんならではの強い表現力と一目で印象に残る存在感が、レタス売り場でのアイキャッチとして非常に効果的」と語った。またその表情にも工夫を凝らし、「切実で迫力ある表情」をイメージ。劇画タッチで新たに描きおろしたオリジナルのイラストを採用した。
レタスの販売は、7月下旬より首都圏や関西圏の一部スーパーで展開されたが、発売初日店舗となる東京・銀座NAGANOでは、販売開始から数時間で完売。SNS上でも消費者から「すごい迫力」「だって竜也さんが見つめて来るんだもん」との反響を呼び、25日から関西中心で販売した平和堂、27日、28日都内中心で販売を行なったコモディイイダ各店舗では、当日中に完売した店舗が多くあった。担当者はこうした消費者の反応を「当初想定を上回る反響」と明かし「ここまで大きな反響をいただけたことに、大変驚くとともに感謝しております」と述べた。
担当者は「夏場のレタスは『いかに早く、いかにおいしく消費してもらうか』が重要」と強調。今後も多様な形で啓発を続けていくとした上で「レタスと相性の良いオイスターソースを使った多彩なレシピで、ぜひご家庭でレタスをもっと手軽に、おいしく楽しんでいただきたいと考えています」と語った。
【写真】店頭にズラリ…インパクト大の光景を生み出した 藤原竜也の『買ってくレタス』
7月下旬、首都圏の一部スーパーの一角には異様な光景が広がった。そこには俳優・藤原竜也の“顔面”が店頭にズラリと並んでいた。味の素は今回、レタスの消費拡大と夏場のフードロス削減を目的とした販促企画を展開。フィルムの裏面には、レタスを使ったレシピを紹介するサイトにアクセスできるQRコードを掲載した。
レタスの販売は、7月下旬より首都圏や関西圏の一部スーパーで展開されたが、発売初日店舗となる東京・銀座NAGANOでは、販売開始から数時間で完売。SNS上でも消費者から「すごい迫力」「だって竜也さんが見つめて来るんだもん」との反響を呼び、25日から関西中心で販売した平和堂、27日、28日都内中心で販売を行なったコモディイイダ各店舗では、当日中に完売した店舗が多くあった。担当者はこうした消費者の反応を「当初想定を上回る反響」と明かし「ここまで大きな反響をいただけたことに、大変驚くとともに感謝しております」と述べた。
担当者は「夏場のレタスは『いかに早く、いかにおいしく消費してもらうか』が重要」と強調。今後も多様な形で啓発を続けていくとした上で「レタスと相性の良いオイスターソースを使った多彩なレシピで、ぜひご家庭でレタスをもっと手軽に、おいしく楽しんでいただきたいと考えています」と語った。