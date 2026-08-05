千葉雄大、侵略宣言「きょうは会場を」 『ミニオンズ＆モンスターズ』の役柄に合わせて意味深に
俳優の千葉雄大が5日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【集合ショット】みんな浴衣姿！夏らしく華やかな千葉雄大＆鈴木愛理ら
イベントには、ドート役の千葉のほか、松平健（マックス役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
千葉はシックな黒とグレイの浴衣姿でイベントに登場。冒頭のあいさつで「ドートは地球を侵略する役柄です。きょうは会場を侵略したいと思います」とにやり。会場からは歓声が上がったが、特にネタは用意していなかったようで千葉は「よろしくお願いします」と気恥ずかしそうに口にしていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
【集合ショット】みんな浴衣姿！夏らしく華やかな千葉雄大＆鈴木愛理ら
イベントには、ドート役の千葉のほか、松平健（マックス役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
千葉はシックな黒とグレイの浴衣姿でイベントに登場。冒頭のあいさつで「ドートは地球を侵略する役柄です。きょうは会場を侵略したいと思います」とにやり。会場からは歓声が上がったが、特にネタは用意していなかったようで千葉は「よろしくお願いします」と気恥ずかしそうに口にしていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。