藤本美貴、14歳長男の服に異変→聞かされた“4文字の理由”に困惑「どういうこと？」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

8月4日（火）の同番組には、フリーアナウンサーの川田裕美、アーティスト（元AAA）の伊藤千晃、俳優の加藤夏希がゲスト出演した。

男の子を育てているという共通点をもった3人とともに、スタジオでは服に関する男の子の“あるある行動”でトークが盛り上がるなか、藤本は14歳長男の“服の異変”について語った。

【映像】藤本美貴、14歳長男の“謎行動”に困惑！着ていた服の“異変”の原因は…

今回は「ママを振り回す男の子の行動」をテーマにトークが繰り広げられた。最初に紹介された行動は、川田が困惑しているという「服で拭く」だ。

川田が「手が汚れたらティッシュで拭きましょう」と伝え、拭くものを持たせても、5歳の長男は着ている服で汚れを拭いてしまうのだとか。時には、朝着せた服と別物かと思うほど汚してくることもあるそうで、川田は「良い服は着せられない」と苦笑いした。

これに藤本が「お下がりなんて絶対あげられない」とリアクション。続けて、「（14歳長男の服の）謎のところに穴が空いてて。『なんでここに穴が空くの？』って聞いたら『撃たれた』って」と自身の長男のエピソードを披露した。

「撃たれた」という藤本の長男の説明に、スタジオからは「どういうこと？」「銃社会じゃないのに」と困惑の声が続々。さらに藤本は「小さい穴もどんどん広がる。広げていっちゃうんだよね。で、急に結び出したりとか」と、服にできた“謎の穴”で遊び出す長男の行動も明かしていた。