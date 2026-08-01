アメリカのトランプ大統領がイランへの新たな攻撃を命じたとアメリカメディアが伝えました。早ければ今週末にもエネルギー関連施設を標的として、これまでで最も激しい攻撃を行う可能性があるとも伝えられています。

ウォール・ストリート・ジャーナルは先月31日、トランプ大統領がイランを降伏に追い込むため、新たな攻撃を命令したと伝えました。早ければ今週末にも攻撃を開始する可能性があり、数日間続く見通しだとしています。

ニュースサイトのアクシオスが最終的な命令は下されていないとしつつも、トランプ大統領が今後数日中にエネルギー関連施設への攻撃を開始することを検討していると報じたほか、CBSテレビはイスラエルと協力し、これまでで最も激しい攻撃を行う可能性があると伝えています。

これに対し、 イラン のタスニム通信によりますと、 イラン の高官は攻撃の報道を「一種の狂気」と批判し、「 イスラエル の重要インフラや 中東 地域の アメリカ のエネルギー施設を攻撃する準備が整っている」と述べて、強くけん制しています。