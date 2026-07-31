【管理栄養士が解説】朝の無糖ヨーグルトに混ぜるだけ！血糖値対策とダイエットに役立つ最強の食べ物ベスト3
YouTubeチャンネル「管理栄養士が教える健康的な習慣チャンネル」が、「【血糖値200→98】朝、無糖ヨーグルトに混ぜると血糖値が劇的に下がる最強の食べ物ベスト3【糖尿病・ダイエット・高齢者】」と題した動画を公開した。動画では、朝食に無糖ヨーグルトと特定の食材を組み合わせることで、血糖値対策やダイエットに役立つ「最強の食べ物」をランキング形式で紹介している。
同チャンネルはまず、無糖ヨーグルト自体が持つ健康効果について解説。世界規模の研究において、乳製品を1日2回以上摂取する人は、2型糖尿病や高血圧、メタボリックシンドロームのリスクが低下するという報告があることを紹介した。ヨーグルトには良質なタンパク質やカルシウム、腸内環境を整える乳酸菌が含まれており、「血糖値対策のためにも、毎食タンパク質を補うことが大切」と説明。さらに、ヨーグルトを朝に食べることで体温が上がり、インスリンが正常に働いて代謝も活性化するメリットがあると語った。
続いて、無糖ヨーグルトに混ぜるべき「最強の食べ物ベスト3」を発表。第3位には「きなこ」がランクインした。大豆由来のタンパク質に加え、強い抗酸化作用を持つ大豆サポニンが含まれており、動脈硬化の予防や脂肪の蓄積を抑える働きが期待できると評価した。第2位は「オートミール」。水溶性食物繊維のβ-グルカンが豊富に含まれており、「食後の血糖値の急上昇を抑える」効果があると解説している。
そして、堂々の第1位に選ばれたのは「冷凍ブルーベリー」。収穫後すぐに冷凍されるため栄養が比較的保たれやすく、ポリフェノールの一種であるアントシアニンが、目や血管の健康をサポートすると絶賛した。価格が安定しており長期保存が可能な点や、冷たい食感が満足感を高める点も、毎日継続するための重要な要素として挙げている。
動画の終盤では、1つの食べ物だけで血糖値が大きく改善することは難しいと指摘。食事全体のバランスや適度な運動、十分な睡眠など、「生活習慣全体を少しずつ整えていくこと」の重要性を強調した。自身のライフスタイルに合わせて無理なく続けられる組み合わせを見つけ、日々の健康づくりに役立ててみてはいかがだろうか。
同チャンネルはまず、無糖ヨーグルト自体が持つ健康効果について解説。世界規模の研究において、乳製品を1日2回以上摂取する人は、2型糖尿病や高血圧、メタボリックシンドロームのリスクが低下するという報告があることを紹介した。ヨーグルトには良質なタンパク質やカルシウム、腸内環境を整える乳酸菌が含まれており、「血糖値対策のためにも、毎食タンパク質を補うことが大切」と説明。さらに、ヨーグルトを朝に食べることで体温が上がり、インスリンが正常に働いて代謝も活性化するメリットがあると語った。
続いて、無糖ヨーグルトに混ぜるべき「最強の食べ物ベスト3」を発表。第3位には「きなこ」がランクインした。大豆由来のタンパク質に加え、強い抗酸化作用を持つ大豆サポニンが含まれており、動脈硬化の予防や脂肪の蓄積を抑える働きが期待できると評価した。第2位は「オートミール」。水溶性食物繊維のβ-グルカンが豊富に含まれており、「食後の血糖値の急上昇を抑える」効果があると解説している。
そして、堂々の第1位に選ばれたのは「冷凍ブルーベリー」。収穫後すぐに冷凍されるため栄養が比較的保たれやすく、ポリフェノールの一種であるアントシアニンが、目や血管の健康をサポートすると絶賛した。価格が安定しており長期保存が可能な点や、冷たい食感が満足感を高める点も、毎日継続するための重要な要素として挙げている。
動画の終盤では、1つの食べ物だけで血糖値が大きく改善することは難しいと指摘。食事全体のバランスや適度な運動、十分な睡眠など、「生活習慣全体を少しずつ整えていくこと」の重要性を強調した。自身のライフスタイルに合わせて無理なく続けられる組み合わせを見つけ、日々の健康づくりに役立ててみてはいかがだろうか。
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チャンネル情報
40歳から70歳までの方を対象とした、生活習慣病予防のために、ゆるやかで継続可能な食生活について、解説しています。良い食習慣は、血圧、脂質、血糖値などあらゆる数値の改善が期待できます。栄養指導の経験がある管理栄養士が根拠と経験に基づいた情報と実践的なノウハウで、健康のお手伝いをいたします。