管理栄養士が解説「朝の純リンゴ酢」と組み合わせるだけで血糖値が改善する最強の食材とは

リンゴ酢に混ぜるだけ！血糖値やHbA1cがぐんぐん下がるだけでなくダイエット効果もある凄い食べ物３選‼（糖尿病、疲労回復、動脈硬化予防）

【血糖値200→98】食前に飲むだけ！炭酸水に混ぜて飲むと血糖値やHbA1ｃを劇的に下げて、ダイエット効果もある食べ物【7選】【腸活】

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40歳から70歳までの方を対象とした、生活習慣病予防のために、ゆるやかで継続可能な食生活について、解説しています。良い食習慣は、血圧、脂質、血糖値などあらゆる数値の改善が期待できます。栄養指導の経験がある管理栄養士が根拠と経験に基づいた情報と実践的なノウハウで、健康のお手伝いをいたします。