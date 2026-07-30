キスマイ玉森裕太、猛暑の屋外でとっさの対応 体調不良者を見つけ声がけ「大丈夫かな？ゆっくり休んで」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が30日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催されたABCテレビ『ドラマ「マイ・フィクション」ファンイベント〜今日だけはノンフィクション！〜』イベントに参加した。体調不良者を見つけて声がけする場面があった。
【集合ショット】さわやか！涼しげな浴衣姿で魅了した玉森裕太＆森川葵ら
玉森が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜 後10：15）の屋外イベントには玉森のほか、共演の森川葵、宮澤エマ、野村周平が参加。ドラマにも出演するジャンボたかお（レインボー）はMCとして登場し、全員涼しげな浴衣姿で集まったファンから歓声を浴びた。
とはいえ、猛暑日の屋外イベントということもありキャストの後方には氷と扇風機が置かれる対策もなされた。観客に向け、スタッフやキャストから水分補給が呼びかけられていたが、終盤には会場後方のファンを指した玉森が「あ、大丈夫ですか？」ととっさに気にかける場面もあった。
玉森は「暑いから、気をつけて。大丈夫かな？ゆっくり休んで…」と優しく気遣った。宮澤が「スタッフさんが駆けつけてくれました」と他の観客も状況を把握できるようにマイク越しに伝えた。改めてジャンボは「みなさん改めて水分補給を」と促していた。
平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。この日はラマの見どころや名場面トークで盛り上がっていた。
【集合ショット】さわやか！涼しげな浴衣姿で魅了した玉森裕太＆森川葵ら
玉森が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜 後10：15）の屋外イベントには玉森のほか、共演の森川葵、宮澤エマ、野村周平が参加。ドラマにも出演するジャンボたかお（レインボー）はMCとして登場し、全員涼しげな浴衣姿で集まったファンから歓声を浴びた。
玉森は「暑いから、気をつけて。大丈夫かな？ゆっくり休んで…」と優しく気遣った。宮澤が「スタッフさんが駆けつけてくれました」と他の観客も状況を把握できるようにマイク越しに伝えた。改めてジャンボは「みなさん改めて水分補給を」と促していた。
平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。この日はラマの見どころや名場面トークで盛り上がっていた。