新型キックスの納期は2ヶ月前後

2026年6月17日、日産はコンパクトSUV「キックス」をフルモデルチェンジし、同月18日より発売を開始しました。



その後、納期やユーザーから寄せられた反響について、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。

2016年5月、初代キックスがデビューしました。ブラジルで世界初公開されたのち、メキシコやタイなど世界各国の日産工場で生産され、北米を含むグローバル市場で展開されています。

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その後、2020年にマイナーチェンジを実施した「e-POWER」ハイブリッドモデルが日本に導入されています。

今回、日本市場でデビューしたモデルは、アメリカ市場で2024年夏にデビューした2代目です。アメリカ市場から約2年遅れの投入となりましたが、当初はe-POWERモデルが設定されておらず、e-POWERモデルの設定とともに日本への投入が待たれる状況となっていました。

新型キックスは、日本国内車種としては初搭載となるモーター・発電機・インバーター・減速機・増速機の5つの主要構成部品を一体化した「5-in-1」タイプの最新第3世代 e-POWERを搭載。パワートレインの小型・軽量化と高剛性化、高速走行時の大幅な燃費向上と静粛性のアップを図っています。

また、4WDモデルには、電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を採用し、高い旋回性と快適な乗り心地を実現。

このe-4ORCE車には、ドライブモードに「SNOWモード」を設定し、雪道など滑りやすい路面でも安定性を確保しています。

新型キックスの外観は、最新の日産車のデザインに倣ったもので、アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得た先進的なフロントフェイスを採用。フロントグリルと一体化したシグネチャーランプや精悍なLEDヘッドライトを備え、ワンクラスアップしたようなモダンなデザインとなりました。

ボディサイドは前後のホイールアーチを強調し、たくましく張り出したフェンダーが力強さを感じさせます。

サイドウインドウ上部にはメッキモールを配し、上質なイメージも持たせています。

リアはスニーカーソールからインスピレーションを得たというパターンを配したデザインを採用しており、口の字型の黒いグラフィックと、車幅いっぱいに配置したテールランプが強い個性とSUVらしい存在感を強調しています。

内装については、モダンかつ開放感を追求し、インパネやセンターコンソール、ドアトリムには触感のよいソフト素材を使用するとともに、メーターとインフォテイメントシステムを一体化させた12.3インチのデュアルスクリーンを採用し、先進感と利便性が向上しています。

さらに、クラストップレベルの膝回り空間や頭上空間、後席室内幅を確保。

そのほか、ビーガンレザー（合成皮革）やファブリック素材によるソフトマテリアルを採用し、前席および後席左右に疲れにくい「ゼログラビティシート」構造となっています。

また先代モデルと同様に、上級グレードでは大開口の電動チルト＆スライド付きパノラミックガラスルーフを装備している点にも注目です。

そのほか、先進安全装備では、全車に「プロパイロット」と「360°セーフティアシスト」を搭載。車線逸脱防止支援システムや後側方車両検知警報なども設定しています。

加えて、新たに「フロントワイドビュー」やボンネットを透過する「インビジブルフードビュー」などの「インテリジェントアラウンドビューモニター」も用意し、高い安全性を確保しています。

パワートレインは先出の通り、第3世代となるe-POWERで、1.4リッター発電専用3気筒エンジンに143馬力の電気モーターとリチウム電池を組み合わせます。燃費性能はWLTCモードで20.1km／Lから25.7km／Lをマークします。なお、e-4ORCE車は、リアに68馬力のモーターが追加されます。

ボディサイズは全長4365mm×全幅1800mm×全高1610-1615mm、ホイールベース2655mmです。初代キックスと比較してみると、先代よりも70mm長く、40mm幅広くなっていますが、極端なサイズ拡大は避け、コンパクトなサイズはそのまま維持しています。

新型キックスの車両本体価格は299万9700円から424万8200円です（いずれも消費税込み）。

ついにデビューした新型キックスの反響と最新の納期について、7月上旬に首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。

「『ネットで見て格好いいと思ったから実車を見てみたくなった』『実車を見ると思ったよりボリューム感がある』といったお声をいただいております。売る側の立場から見てもさらに洗練された印象があります。

ご納期についてですが、1ヶ月〜2ヶ月程度を見込んでおります」。

他の日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「40代くらいのお客様は『モーターショーで見たコンセプトカーみたい』とおっしゃっていました。洗練された印象を持たれるお客様が多いですね。

また試乗してみて、第3世代e-Powerのスムーズさに驚いていらっしゃる日産車オーナーのお客様も多いです。

ご納期についてですが、おおよそ2ヶ月程度を見込んでおります」

すべりだしは良好といった感のある新型キックス。全幅が1800mmということで、人によっては大きいと感じることもあるようです。

気になるようなら、まずは実車をチェックしてみることをおすすめします。