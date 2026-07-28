40歳の新たな挑戦！右代啓祐が20年間の十種競技を卒業し「円盤投」に専念へ

右代啓祐「ダルビッシュ有選手からDMが…」大谷翔平を支えた名トレーナーとタッグを組み始球式150キロプロジェクトが始動

右代啓祐が山田水産社長とサウナで語る“リーダーシップの脱力” 聖地「マルシンスパ」で極上の鰻を堪能

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King Of Athlete 右代啓祐が全力で挑むチャンネル！筋トレや体作りのコツはもちろん、体を張ったチャレンジ企画や陸上のことまで、“限界突破の楽しさ”をお届けします。