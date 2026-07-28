十種競技日本記録保持者・右代啓祐が教える！おうちで簡単「腹筋10種」で引き締まったお腹へ
YouTubeチャンネル「右代啓祐のK.O.Aチャンネル」が「【腹筋トレ】おうちで簡単、初心者向け腹筋10種！十種競技日本記録保持者が教えます！」を公開した。十種競技日本記録保持者の右代啓祐が考案した新企画「おうちで簡単！右代式トレーニング！」の第一弾として、1畳のスペースで手軽にできる腹筋メニュー10種目を紹介している。
十種競技にちなんで用意されたメニューは全10種類。1種目目は少し背中が浮く程度の浅い可動域で行う基本的な「腹筋」からスタート。2種目目は仰向けの状態で肩を少し浮かせ、足を大きく動かす「バタ足」。3種目目は太ももから膝に向けて手を滑らせる「ヒザすりすり」と続き、初心者の場合は可動域を狭くしても良いとアドバイスを送っている。
中盤以降は、横向きに寝て体を曲げる「側筋」や、足を上げてつま先に向かって手を伸ばす「つま先タッチ」、足を浮かせて交差させる「交差」など、様々な角度から腹筋にアプローチしていく。それぞれの種目で、お尻の下に手を入れたり、可動域を調整したりすることで、自身のレベルに合わせて取り組むことが可能だ。
最後の10種目目は、空中で足を使って1から10までの数字を書く「数字」。十種競技の最終種目である1500m走のように、「やり切ったなと思える状態を作って終わらせる」ためのハードなメニューとなっている。
右代は「腹筋は1回やったくらいで効果は出ない」と語り、日常のルーティンとして取り入れることの重要性を強調した。1日5回からでも、自分のペースで継続可能なこのプログラムを、毎日の健康習慣に取り入れてみてはいかがだろうか。
十種競技にちなんで用意されたメニューは全10種類。1種目目は少し背中が浮く程度の浅い可動域で行う基本的な「腹筋」からスタート。2種目目は仰向けの状態で肩を少し浮かせ、足を大きく動かす「バタ足」。3種目目は太ももから膝に向けて手を滑らせる「ヒザすりすり」と続き、初心者の場合は可動域を狭くしても良いとアドバイスを送っている。
中盤以降は、横向きに寝て体を曲げる「側筋」や、足を上げてつま先に向かって手を伸ばす「つま先タッチ」、足を浮かせて交差させる「交差」など、様々な角度から腹筋にアプローチしていく。それぞれの種目で、お尻の下に手を入れたり、可動域を調整したりすることで、自身のレベルに合わせて取り組むことが可能だ。
最後の10種目目は、空中で足を使って1から10までの数字を書く「数字」。十種競技の最終種目である1500m走のように、「やり切ったなと思える状態を作って終わらせる」ためのハードなメニューとなっている。
右代は「腹筋は1回やったくらいで効果は出ない」と語り、日常のルーティンとして取り入れることの重要性を強調した。1日5回からでも、自分のペースで継続可能なこのプログラムを、毎日の健康習慣に取り入れてみてはいかがだろうか。
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