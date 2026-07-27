『VIVANT』一瞬チラリの“美女”にネット騒然「顔出し出演!?」「女優顔負けのビジュアル」
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9：00）の第11話が26日に放送され、第2シーズンが開幕した。物語の壮大なスケールや緊迫した展開に注目が集まる中、人気声優・花江夏樹と鬼頭明里がニュースキャスター役として一瞬登場。視聴者が沸き、「オーラ半端ない」「女優顔負けのビジュアル」などの声が相次いだ。
【写真あり】「美人！」と話題 『VIVANT』初回に登場した新キャスト
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半に及ぶロケや総移動距離1000キロの大規模撮影でも注目を集めた作品。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助（堺）が、謎の国際テロ組織「テント」の真相に迫る物語と、張り巡らされた伏線が反響を呼び、社会現象級のヒットを記録した。
第2シーズンは、テントを巡る任務を終えた乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する「赤い饅頭」が再び届けられる場面から始まる。父でありテントの指導者だったノゴーン・ベキ（役所広司）を撃った“あの日”の真相や、柚木薫（二階堂ふみ）、ジャミーンとの再会の裏側で起きていた新たな事件が描かれ、物語は新たな局面へと動き出した。
冒頭では、日本へ帰国した乃木がニュース番組を見るシーンが放送され、そのキャスター役として花江と鬼頭が登場。2人はアニメ『鬼滅の刃』で竈門炭治郎と竈門禰豆子の声を担当しており、“兄妹コンビ”としての顔出し共演が実現した。
短い出演時間にもかかわらず、SNSでは「炭治郎と禰豆子のコンビがニュースを読んでいて驚いた」「声だけでなく顔出し出演!?まさかキャスター役で登場するとは思わなかった」「こういうサプライズ配役は豪華すぎる」「少ししか映らなかったのに印象が強い。まだ出てくる？」「俳優にも引けを取らない華やかさ」「存在感が圧倒的」「気付いた瞬間に思わずテンションが上がった」といった反響が相次いだ。ストーリーだけでなく、意外性のあるキャスティングも視聴者の注目を集めた。
【写真あり】「美人！」と話題 『VIVANT』初回に登場した新キャスト
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半に及ぶロケや総移動距離1000キロの大規模撮影でも注目を集めた作品。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助（堺）が、謎の国際テロ組織「テント」の真相に迫る物語と、張り巡らされた伏線が反響を呼び、社会現象級のヒットを記録した。
冒頭では、日本へ帰国した乃木がニュース番組を見るシーンが放送され、そのキャスター役として花江と鬼頭が登場。2人はアニメ『鬼滅の刃』で竈門炭治郎と竈門禰豆子の声を担当しており、“兄妹コンビ”としての顔出し共演が実現した。
短い出演時間にもかかわらず、SNSでは「炭治郎と禰豆子のコンビがニュースを読んでいて驚いた」「声だけでなく顔出し出演!?まさかキャスター役で登場するとは思わなかった」「こういうサプライズ配役は豪華すぎる」「少ししか映らなかったのに印象が強い。まだ出てくる？」「俳優にも引けを取らない華やかさ」「存在感が圧倒的」「気付いた瞬間に思わずテンションが上がった」といった反響が相次いだ。ストーリーだけでなく、意外性のあるキャスティングも視聴者の注目を集めた。