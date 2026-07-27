バカリズム、子どもができて“変わったこと”明かすも「それがバレるのがいや」
お笑い芸人のバカリズムが、25日深夜放送のフジテレビ系バラエティー番組『指原千夏』（毎週土曜 深0：45）に出演。子どもができて変わったことを語った。
【写真】バカリズムの妻は…芸能界を引退した夢眠ねむさん
MCの若槻千夏と指原莉乃が、仕事やプライベートなどさまざまなテーマで質問した。バカリズムは、現在2歳8ヶ月の息子について「めっちゃかわいいですね、めちゃくちゃかわいい」とコメント。若槻がバカリズムの髪型について「（子どもって）いったんその髪型になりますよね」と振ると、バカリズムは「奥さんが美容室に行って、僕の写真見せて」と同じ髪型をオーダーしていることを話した。
子どもが生まれてから「変わりました？」と聞かれ、「変わったかもしんないですね」と返答。物語の台本を書く際、赤ちゃんが出るシーンについて「極力、赤ちゃんを映さなくてもいいように書くようになった」と説明。「生後何ヶ月の赤ちゃんをこんなに拘束するって…ちょっとキツイだろみたいな。考えるようになりました」と振り返り。
自身が手掛けたドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）を挙げ、同作は子どもができる前に書いたが、子どもができた後に書くとしたら「赤ちゃんの負担をもうちょっと少なくしたかもしんないです。現場の」「そこは変わりました」と説明した。
しかし、若槻が「（脚）本にも（子ども関連の）情報を書きやすい？」と聞くと、「それがバレるのがいや」と即答。「こいつ、子ども生まれて得た情報じゃん。めっちゃ反映してんじゃん、変わったって。影響するタイプなんだこいつって思われるのがイヤ」とし、「書くけどほどほどに」「あんまそこに寄せ過ぎないように」と意識していることも明かした。
バカリズムは、2019年に元でんぱ組.incの夢眠ねむさん（同年3月に芸能界引退）と結婚し、23年10月に第1子となる長男が誕生したことを報告した。
同放送はTVerにて配信中。
【写真】バカリズムの妻は…芸能界を引退した夢眠ねむさん
MCの若槻千夏と指原莉乃が、仕事やプライベートなどさまざまなテーマで質問した。バカリズムは、現在2歳8ヶ月の息子について「めっちゃかわいいですね、めちゃくちゃかわいい」とコメント。若槻がバカリズムの髪型について「（子どもって）いったんその髪型になりますよね」と振ると、バカリズムは「奥さんが美容室に行って、僕の写真見せて」と同じ髪型をオーダーしていることを話した。
自身が手掛けたドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）を挙げ、同作は子どもができる前に書いたが、子どもができた後に書くとしたら「赤ちゃんの負担をもうちょっと少なくしたかもしんないです。現場の」「そこは変わりました」と説明した。
しかし、若槻が「（脚）本にも（子ども関連の）情報を書きやすい？」と聞くと、「それがバレるのがいや」と即答。「こいつ、子ども生まれて得た情報じゃん。めっちゃ反映してんじゃん、変わったって。影響するタイプなんだこいつって思われるのがイヤ」とし、「書くけどほどほどに」「あんまそこに寄せ過ぎないように」と意識していることも明かした。
バカリズムは、2019年に元でんぱ組.incの夢眠ねむさん（同年3月に芸能界引退）と結婚し、23年10月に第1子となる長男が誕生したことを報告した。
同放送はTVerにて配信中。