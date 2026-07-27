知らないとネットが使えなくなる？プロバイダ「ぷらら」終了に伴うサービス統合の注意点
IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【要注意】NTTドコモ「ぷらら」終了！手続きをしないとネットが使えなくなることも…ドコモ光×OCNインターネット/OCN光 with フレッツ/OCN光フレッツ統合を徹底解説」と題した動画を公開した。動画では、プロバイダ「ぷらら」の終了に伴うサービス統合の注意点と、自ら手続きをした方がお得になるケースについて解説している。
NTTドコモが提供するプロバイダ「ぷらら」のサービス終了に伴い、順次ドコモ光やOCNへのサービス統合が始まっている。ネコさや氏は、統合によって料金プランや支払い方法、メールアドレス、認証ID・パスワード、オプションサービスの5つの要素に変更が生じると説明した。特に料金プランについては、「サービス統合により月額料金が値上がりする」と注意を呼びかけている。
また、ぷららのメールアドレスはサービス終了となり、過去のメールも閲覧できなくなる。そのため、ネットショッピングや銀行などの登録先をぷららのアドレスにしている場合は、事前変更が必須となる。さらに、ぷらら光で「ひかり電話」などを利用している場合、事前にNTT東西への契約情報開示の承諾手続きを行わなければ、「提供終了と同時にインターネットも利用できなくなる」と警告した。
一方で、ネコさや氏は統合を待つよりも自分で手続きをしたほうがお得になるケースを紹介している。ぷらら光などを利用中の場合、自らドコモ光や「とくとくBB光」へ乗り換えることで、月額料金が安くなるだけでなく、キャッシュバックやWi-Fiルーターの無償レンタルといった特典を受けられるという。
手続きを放置するとインターネットが使えなくなるリスクがある一方で、能動的に動くことでコストを抑えられる可能性がある今回のサービス統合。自身が手続きの対象であるかを確認し、最もお得な選択を検討することが重要である。
NTTドコモが提供するプロバイダ「ぷらら」のサービス終了に伴い、順次ドコモ光やOCNへのサービス統合が始まっている。ネコさや氏は、統合によって料金プランや支払い方法、メールアドレス、認証ID・パスワード、オプションサービスの5つの要素に変更が生じると説明した。特に料金プランについては、「サービス統合により月額料金が値上がりする」と注意を呼びかけている。
また、ぷららのメールアドレスはサービス終了となり、過去のメールも閲覧できなくなる。そのため、ネットショッピングや銀行などの登録先をぷららのアドレスにしている場合は、事前変更が必須となる。さらに、ぷらら光で「ひかり電話」などを利用している場合、事前にNTT東西への契約情報開示の承諾手続きを行わなければ、「提供終了と同時にインターネットも利用できなくなる」と警告した。
一方で、ネコさや氏は統合を待つよりも自分で手続きをしたほうがお得になるケースを紹介している。ぷらら光などを利用中の場合、自らドコモ光や「とくとくBB光」へ乗り換えることで、月額料金が安くなるだけでなく、キャッシュバックやWi-Fiルーターの無償レンタルといった特典を受けられるという。
手続きを放置するとインターネットが使えなくなるリスクがある一方で、能動的に動くことでコストを抑えられる可能性がある今回のサービス統合。自身が手続きの対象であるかを確認し、最もお得な選択を検討することが重要である。
YouTubeの動画内容
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