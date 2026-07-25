◇ナ・リーグ ロッキーズ5―2ブルワーズ（2026年7月24日 ミルウォーキー）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に先発登板し、5回1/3、93球を投げ、6安打2失点の好投で10勝目を挙げた。メジャー移籍1年目となった昨年、オリオールズで10勝をマークしており、2年連続の2桁勝利となった。

試合後、ウォーレン・シェーファー監督は「トモはファンタスティック（素晴らしい）。大量失点をどうやったら避けられるかを知っている。彼は狙ったところにボールを投げ分け、コンスタントに6イニングを投げてくれる。チームにとっては大きいことだ」と絶賛した。

初回に2点の先制点をもらった立ち上がり。初回先頭のイエリチにバックスクリーン左へ1ボールからの2球目のカットボールが甘く入ったところをバックスクリーン左に運ばれ、1点を失った。

それでも2回を3者凡退に抑えて落ち着くと、持ち前の内外角、高低を使った緩急、さらに最速94.6マイル（約152.2キロ）の直球も効果的に配した。3回2死一、二塁ではコントレラスをカットボールで中飛に抑えた。

打線も3回、4回に1点ずつを加えて援護。菅野は6回、1死からチュラングに中越えソロを浴び、さらに安打と四球で1死一、二塁となったところで降板。このピンチを2番手のボドニクが抑えた。7回に打線が1点を追加してリードを3点差に広げた。このリードを救援陣が守った。

6月以降は負けなしの自身6連勝でチーム一番乗りとなる10勝目。打者天国といわれるクアーズ・フィールドを本拠とするロッキーズの2桁勝利は21年のヘルマン・マルケス以来となった。地区最下位のチームにあって存在感を示している。メジャー1年目から2年連続での2ケタ勝利は、日本人では野茂英雄（ドジャース）、松坂大輔（レッドソックス）、ダルビッシュ有（レンジャーズ）、田中将大（ヤンキース）、前田健太（ドジャース）に続いて6人目となり、1年目と2年目で異なるチームでの2年連続2ケタ勝利は菅野が日本人初となった。