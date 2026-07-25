フェンシング女子サーブル日本代表

江村美咲インタビュー（後編）

◆江村美咲・前編＞＞「フェンシングを辞めたい」と母に相談

◆江村美咲・中編＞＞「やってしまえ」と髪を全頭ブリーチした

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江村美咲にとって2度目のオリンピックとなったパリ大会。個人戦はベスト16で敗れ、最終9位に終わったものの、団体戦で銅メダルを獲得することができた。オリンピックを終えた翌シーズンにはワールドランキングで年間王者にも輝き、27歳となった今、新たな方法を模索しながら、競技と向き合っている選手として充実した時間を過ごしている。

パリオリンピックから2年が経った2026年は、次のロサンゼルスオリンピックまでの中間地点。2027年から本格化するオリンピック出場権争いを見据え、土台を築く時期にあたる。

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江村美咲がロス五輪に向けて大事にしていることとは？ photo by Miki Sano



── パリオリンピックを経て、2028年のロサンゼルスオリンピックへと続く今の状況を教えてください。

「2024-25シーズンに年間王者になったんですけど、シーズン途中でまた違う形の燃え尽き方をしてしまって......。パリの舞台の大きさや華やかさを経験したあとに、地道で、あまりお客さんがいない日々に戻る。そのギャップをすごく感じました。

フェンシングが本当に自分の人生の中心なので、それによってプライベートな気持ちもアップダウンしてしまうんです。

たとえば、大分で合宿があった時、地元なので見てくださっている方が多くて。ただ、気持ちは落ちているのに、笑顔を作って対応しなければいけない。自分の感情に嘘をついて接することに疲れてしまいました。

フェンシングがストレスになって気持ちが落ちているのに、やりたくない状態でもやらなければいけない。そういう状況になってしまったことへの反省がありました」

── 何か対策されたのですか？

「今シーズンに入ってからは、コーチとも話し合って、そもそもの練習量を見直しました。練習を『やらされる』のではなく、『やりたい』と思ってできるように。私だけ休ませてもらう時間を作ったり、そういう調整を初めてしました。

フェンシングは、相手がいないとできない練習も多いですし、ヘッドコーチが全員に同じメニューを作るのが基本です。だから、個人ごとにメニューを組むという概念があまりありませんでした。

でも、調整することで一つひとつの練習へのモチベーションも高くなって、その効果がしっかりと試合結果にも表れています。試合ごとにビデオ研究をすることも、今シーズンから自分でお願いして始めました」

【喜びを表に出すことに抵抗がある】

── ご自身からビデオ研究をお願いするというのは、大きな変化ですね。

「以前は、出場したすべての大会の映像を振り返るようなことはしていなくて、ほぼ自分で見るスタイルでした。でも私は、何か課題が見つかっていたり、『これを練習すれば、こういうフェンシングができるかもしれない』というビジョンがあったりしないと、集中できないタイプなんです。

クオリティを上げ続けるためには、自分だけでは気づけないことがあると思って、今シーズンはコーチに『全大会、一緒にビデオ研究をお願いします』と言いました。

今はロサンゼルスオリンピックに向けて、新しいことにトライしている『お試し期間』のような感じです。オリンピック直前になると、新しいことに取り組むのは難しいので。

また、フェンシング以外では、一度辞めていた英会話教室にも去年から通い始めました。聞き取りはできるんですけど、伝えることが苦手なので、自信を持てるようになりたいなと思って」

── 7月22日開幕の世界選手権（7月22日〜30日／香港）と、その先の目標についてはどう考えていますか。

「今年の春はケガをしていて3大会をキャンセルしましたが、6月のアジア選手権（インド・デリー）は3カ月ぶりに復帰でき、団体戦では銀メダルも獲得できました。オリンピックの出場権レースをいい状態で迎えるため、スタート地点に立っている感じです」

── ロサンゼルスオリンピックでは「団体・金メダル」を目標に掲げていました。個人戦はどうですか？

「もちろん、団体金と、個人金の両方を目指しています。でも性格上、ひとりで勝ってもうれしいけれど、それを思いきり楽しめるタイプではないというか......。内心はうれしいけれど、それを表に出すことに抵抗があるんです。

自分が負けたとして、同じチームの仲間が勝った場合、うれしい気持ちと、素直に喜びきれない気持ちがあって複雑じゃないですか。それを想像してしまうので、個人戦で勝った時に喜ぶことにも抵抗があるというか。本当に生きづらい性格なんですけど（笑）」

【また苦しんでしまうんだろうな】

── 最後に、金メダルへのこだわりについてお聞きしたいです。

「目標はもちろん高いですけど、『金メダル、金メダル』と言われると、少し違和感があります。世間の感覚としてメダルの重要度が高いのはわかるんですけど、自分のなかでは、パリの時に『楽しむ』という目標を立てたのに、それが全然できませんでした。頭が凝り固まってしまって、出しきった感覚がなかった。全部、本当にいつもの自分ではありませんでした。

金メダルという目標を達成するためにも、まずは楽しんで全力を出すことができないといけない。だから優先順位としては、『出しきったと思える試合をすること』が一番上にあります。そのあとにメダルがついてきたらもっといいな、という感覚が強いです。

今では、以前は楽しめなかった団体戦を、やっと楽しいと思えるようになってきました。今は、次のロサンゼルスを目指す道のスタート地点。楽しんで全力を出す。結果はあとからついてくる。

また苦しんでしまうんだろうなと思いつつも、だいぶ変わった今の自分で、出しきったと思える試合をしたいです」

（おわり／文中敬称略）

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【profile】

江村美咲（えむら・みさき）

1998年11月20日生まれ、大分県大分市出身。170cm。女子サーブル。ソウル五輪フルーレ代表の父と世界選手権エペ代表の母のもと、幼少期に競技を開始。大原学園高（JOCエリートアカデミー）時代から頭角を現し、中央大学進学後も実績を積んだ。2021年4月、日本フェンシング界初のプロ選手として活動を開始。世界選手権個人戦2連覇や、2024年パリオリンピックでの日本選手団旗手、団体銅メダル獲得など歴史的快挙を達成。抜群のスピードと果敢なアタックを武器に、日本フェンシング界を牽引している。

了戒美子●取材・文 text by Yoshiko Ryokai