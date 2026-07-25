堺雅人 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優・堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場VIVANT』第2シーズン（毎週日曜　後9：00）が、7月26日にスタートする。放送開始を前に新キャスト14人が発表され、豪華俳優陣とともに、アニメ『鬼滅の刃』で兄妹役を演じた声優花江夏樹と鬼頭明里の出演が大きな話題となっている。SNSでは驚きと期待の声が相次ぎ、早くも役どころを巡る考察が広がっている。

【写真】「兄妹そろって…」出演が解禁されたキャスト

　『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケールで注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎の国際テロ組織「テント」の実態に迫る物語や、張り巡らされた伏線が視聴者を引きつけ、社会現象級のヒットを記録した。

　第2シーズンは、テントを巡る任務を終えた乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から始まる。新たに発表された14人の出演者はいずれも役名や詳細が明かされておらず、前作の登場人物と深く関わる重要な役どころを担うとされている。

　なかでも大きな注目を集めているのが、アニメ『鬼滅の刃』で竈門炭治郎役を務める花江夏樹と、竈門禰豆子役を務める鬼頭明里の出演だ。花江は2023年放送の第1シーズン第6話で、空港ロビーの大型テレビに映るニュースキャスター役としてサプライズ出演し話題を呼んだ。今回は再出演となるが、前回と同じ役なのか、新たな人物として登場するのかは明かされていない。

　一方、鬼頭は本作でテレビドラマ初出演を果たす。声優、歌手として幅広く活躍する鬼頭が、どのような役柄で『VIVANT』の世界に加わるのか。ファンからは「炭治郎と禰豆子がいる!?」「鬼滅の兄妹がそろって出演するなんて」「豪華すぎる」「日曜劇場の本気をみた」などの声が寄せられている。