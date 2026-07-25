『VIVANT』に「兄妹そろって…」 新キャストにネット驚き「豪華すぎる」「日曜劇場の本気をみた」
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（毎週日曜 後9：00）が、7月26日にスタートする。放送開始を前に新キャスト14人が発表され、豪華俳優陣とともに、アニメ『鬼滅の刃』で兄妹役を演じた声優・花江夏樹と鬼頭明里の出演が大きな話題となっている。SNSでは驚きと期待の声が相次ぎ、早くも役どころを巡る考察が広がっている。
【写真】「兄妹そろって…」出演が解禁されたキャスト
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケールで注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎の国際テロ組織「テント」の実態に迫る物語や、張り巡らされた伏線が視聴者を引きつけ、社会現象級のヒットを記録した。
第2シーズンは、テントを巡る任務を終えた乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から始まる。新たに発表された14人の出演者はいずれも役名や詳細が明かされておらず、前作の登場人物と深く関わる重要な役どころを担うとされている。
なかでも大きな注目を集めているのが、アニメ『鬼滅の刃』で竈門炭治郎役を務める花江夏樹と、竈門禰豆子役を務める鬼頭明里の出演だ。花江は2023年放送の第1シーズン第6話で、空港ロビーの大型テレビに映るニュースキャスター役としてサプライズ出演し話題を呼んだ。今回は再出演となるが、前回と同じ役なのか、新たな人物として登場するのかは明かされていない。
一方、鬼頭は本作でテレビドラマ初出演を果たす。声優、歌手として幅広く活躍する鬼頭が、どのような役柄で『VIVANT』の世界に加わるのか。ファンからは「炭治郎と禰豆子がいる!?」「鬼滅の兄妹がそろって出演するなんて」「豪華すぎる」「日曜劇場の本気をみた」などの声が寄せられている。
【写真】「兄妹そろって…」出演が解禁されたキャスト
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケールで注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎の国際テロ組織「テント」の実態に迫る物語や、張り巡らされた伏線が視聴者を引きつけ、社会現象級のヒットを記録した。
なかでも大きな注目を集めているのが、アニメ『鬼滅の刃』で竈門炭治郎役を務める花江夏樹と、竈門禰豆子役を務める鬼頭明里の出演だ。花江は2023年放送の第1シーズン第6話で、空港ロビーの大型テレビに映るニュースキャスター役としてサプライズ出演し話題を呼んだ。今回は再出演となるが、前回と同じ役なのか、新たな人物として登場するのかは明かされていない。
一方、鬼頭は本作でテレビドラマ初出演を果たす。声優、歌手として幅広く活躍する鬼頭が、どのような役柄で『VIVANT』の世界に加わるのか。ファンからは「炭治郎と禰豆子がいる!?」「鬼滅の兄妹がそろって出演するなんて」「豪華すぎる」「日曜劇場の本気をみた」などの声が寄せられている。