『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』赤千夏、大森南朋ら豪華声優陣が明らかに！

Disney+ (ディズニープラス)にて、配信を控えるオリジナルアニメーションシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』で、主人公カーラ役に赤粼千夏、最大の敵ナワーム役に大森南朋が決定したほか、三木眞一郎や坂本真綾ら豪華声優陣の出演が明らかになった。



日本から誕生するSW最新作を盛り上げる豪華声優陣が決定

エンターテインメント史に名を残す「スター・ウォーズ」の物語を、世界を牽引するアニメスタジオがクリエイター独自の“ビジョン”で描き出すルーカスフィルムの一大プロジェクト『スター・ウォーズ：ビジョンズ』。そこから初の長編シリーズ化が実現した本作は、ヒットメーカーの神山健治が総監督を務め、日本のアニメーション業界の第一線を走り続けるProduction I.Gが手掛ける。

この度、「ビジョンズ」シリーズのVolume1、Volume3に引き続き、強いフォースを秘めた主人公の少女カーラ役の声優に赤粼千夏、その父でセーバースミスのジーマ役に三木眞一郎の参加が決定した。また、本作からの新キャラクターで、ダース・ベイダーを彷彿とさせる黒いマスク姿で“青いライトセーバー”を使う敵ナワーム役に俳優の大森南朋が決定。さらに、坂本真綾、中博史、檜山修之らも新たに参戦し、SW創造のルーツ“日本”から誕生する「スター・ウォーズ」最新作を盛り上げる豪華声優陣が一挙に明らかとなった。

カーラと共に冒険する仲間たちの声優には、ジェダイ騎士団の復活を目指すジューロ役に金尾哲夫、まだ若くてジェダイの修行中だが正義感の強いイーサン役に峯田大夢、豪快で頼りになるホーメン役に田所陽向、旧式のポンコツドロイドだが宇宙船操縦技術はピカイチなオジイ役にチョー、そしてVolume1の短編でカーラたちを襲撃したジェダイハンターのビート役で高橋広樹が引き続き参戦することが決定した。そして本作からの新キャラクターの声優には、カーラが冒険の中で出会うマコマ・コウの領主ダンバイ役に中博史、ビビンの領主でジーマの過去を知るタフーラ役に坂本真綾、ビビンの隕石群で炭鉱夫として暮らしジェダイに憧れるクワナ役に檜山修之が新たに決定した。数々の人気アニメで活躍する豪華声優陣が大集結している。

赤粼千夏と大森南朋から熱いコメントが到着

本作でカーラ役を務める赤粼千夏は、「子どもの頃から『世界的な名作』というイメージはあったのですが、だからこそ『いつか観よう』と思ったまま時が過ぎていました。『フォースの覚醒（エピソード7）』の公開を機に過去作を見て、今や世界で共通言語となっている『ジェダイ』『ダークサイド』などの起源に触れることができ、大変興奮したことを覚えています！」と思い出を明かした。そして本シリーズの第1作目から振り返り、「Volume1の物語は、まさに『第一話』といった内容で、その先を想像させるものだったので、実際に描かれると聞いた時はとてもワクワクして嬉しかったです。また、『スター・ウォーズ』という伝説的作品に、日本のアニメスタジオが新しい解釈と表現で新たな魅力を吹き込んだことは、日本のアニメ業界に携わる者の端くれとして、とても誇らしい気持ちになります！」と本作に出演する喜びを語った。

先日全世界で公開された予告映像には、父のために戦いジェダイの修行を重ねているはずのカーラが“赤いライトセーバー”を手にしている衝撃の姿も映し出されていたが、「自分の弱さを認めたうえで、それでも自分がやらなければならない、と決意したこと。（続編『The Ninth Jedi: Child of Hope』に登場したドロイドの）テトが繋いでくれた命で、次は自分が大切な人を守るんだ、と強い想いを持てたことが成長だと思います。そしてシリーズを通して、大切な人を守るためには、さらに宇宙に平和をもらたすためには何が必要なのか……という、銀河のように果てない問いに立ち向かうカーラの姿にご注目いただきたいです。」と、見どころをアピールした。

カーラの前に立ちはだかる最大の敵ナワームを演じるのは大森南朋だ。本作への出演を熱望していたそうで、「1978年、『スター・ウォーズ』公開時に新宿の映画館で家族と観たのが出会いでした。当時6歳の自分には意味が分からずでしたが、R2-D2の事が大好きになった記憶はあります。」と、「スター・ウォーズ」との思い出を振り返る。ナワームは、映画史に残る悪役ダース・ベイダーを思わせる黒マスク姿をしているが、ジェダイの象徴でもある“青いライトセーバー”を操る男。力こそが正義と信じ、圧倒的なフォースで銀河の秩序を塗り替えようとする。大森はそんなナワームの魅力について、「ナワームは、この作品においてのダース・ベイダー的ポジションであり、非常にクールではあるが力こそ正義という強者至上主義であり現実主義者でもあるように感じました。自分にこんな魅力的なキャラクターを演じさせて頂いて恐悦至極でございます。」と語り、SW声優の仲間入りを果たした喜びを爆発させた。さらに「世界に轟く日本アニメのパワーがルーカスフィルムを動かし、『スター・ウォーズ』を制作するなんて事が起きるとは！ 胸が躍ります。」と本作への期待感を一人のSWファンとして熱弁した。

世界待望の“ジェダイ”の物語

本作の舞台はジェダイもシスも消えてしまった戦乱の銀河。強いフォースを秘めた少女カーラは、持ち手の資質やフォースの力に反応して色や長さが変わる特性をもつライトセーバーを作るセーバースミスの父ジーマと共に辺境惑星ヒ・ィズランで平和に暮らしていたが、ある日、何者かによってジーマが攫われてしまう。カーラは大切な父を救い出すためにフォースの修行を重ねながら、ジェダイ騎士団の復活を願う仲間と共に危険な銀河の冒険に立ち向かっていく。

「ビジョンズ」シリーズVolume1に登場した『九人目のジェダイ』、Volume3でその続編として登場した『The Ninth Jedi: Child of Hope』に続く本作で描かれるのは、世界待望の“ジェダイ”の物語だ。総監督を務めるのは、『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』がきっかけで映像制作を志したヒットメーカーの神山健治。世界トップクラスの技術で描かれるド迫力のライトセーバーアクションと、「スター・ウォーズ」の“光”と“闇”の新たな物語に全世界から注目が集まっている。

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』配信情報

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』は、8月5日（水）よりディズニープラスにて日米同時全話一挙独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.