ÄêÇ¯¸å¤Ï¡Ö·î¼ý20Ëü±ß¡×¤Ë¸º¤ëÍ½Äê¡Ä¡ÖÂà¿¦¶â1000Ëü±ß¡×¤Ï¡¢NISA¤Ç¡ÈËèÇ¯¤Î¾å¸Â³Û¡É¤Þ¤ÇÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡© ÀÇ¶â³Ð¸ç¤Ç¡ÖÁá¤á¤Î°ì³çÅê»ñ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Ï·¸å¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© 10Ç¯¸å¤Î·ë²Ì¤ò³ÎÇ§
1000Ëü±ß¤ò°ì³çÅê»ñ¤·¤¿¤é10Ç¯¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤Þ¤º¡¢Âà¿¦¶â1000Ëü±ß¤òÁ´³ÛÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£NISA¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñ¾å¸Â³Û¤Ï360Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1000Ëü±ß¤ò°ìÅÙ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢NISA¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë640Ëü±ß¤Ï¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¡Ê²ÝÀÇ¸ýºÂ¡Ë¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
²¾¤ËÁÛÄêÇ¯Íø¤¬5¡ó¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢NISA¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿360Ëü±ß¤Ï10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌó586Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿640Ëü±ß¤Ï10Ç¯¸å¤Ë1042Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ç¤ÏÍø±×¤ËÂÐ¤·¤Æ20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢402Ëü±ß¤ÎÍø±×¤ËÂÐ¤·¤Æ20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤È¤·¤ÆÌó82Ëü±ß¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¼õ¼è³Û¤Ï320Ëü±ß¤ËÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ê»ñ»º³Û¤Ï960Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤è¤ê¡¢NISAÊ¬¤ÎÌó586Ëü±ß¤È²ÝÀÇ¸ýºÂ¤ÎÌó960Ëü±ß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áí»ñ»º³Û¤Ï1546Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Åê»ñÄ¾¸å¤Ë»Ô¾ì¤ÎÂçË½Íî¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´³Û¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°Â¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NISA¾å¸Â¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤é10Ç¯¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¼¡¤Ë¡¢¿·NISA¤ÎÇ¯´Ö¾å¸Â³Û¤Ç¤¢¤ë360Ëü±ß¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿ôÇ¯¤ËÊ¬¤±¤Æ1000Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£1000Ëü±ß¤òNISAÏÈ¤Î¤ß¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö360Ëü±ß¡Ü360Ëü±ß¡Ü280Ëü±ß¡á1000Ëü±ß¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÃ»¤Ç¤â3Ç¯¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÇ¯´Ö¤Ï»ñ¶â¤Î°ìÉô¤¬ÂÔµ¡¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤·¤¿»ñ¶â¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤Ë¤ÏÀÇ¶â¤¬°ìÀÚ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï1558Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÎÎã¤ÈÆ±¤¸¤¯558Ëü±ß¤ÎÍø±×¤Ï¡¢NISA¤ÎÏÈÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÍø±×¤ËÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç558Ëü±ß¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¸µ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì³çÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»ñ»º³Û¤¬1546Ëü±ß¡¢NISA¾å¸Â¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»ñ»º³Û¤Ï1558Ëü±ß¤È»î»»¤µ¤ì¡¢¤½¤Îº¹¤È¤·¤ÆÌó12Ëü±ß¡¢NISA¾å¸Â¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â·×»»ÄÌ¤ê¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì³çÅê»ñ¡¦NISA¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
°ì³çÅê»ñ¤ÈNISA¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ç¤Î°ì³çÅê»ñ
°ì³çÅê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åê»ñµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦Ä¾¸å¤Ë¹âÆ¤·¤¿¤é¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Íø±×¤ËÂÐ¤·¤Æ20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ëÅÀ¤È¡¢Åê»ñÄ¾¸å¤ËË½Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÅê»ñ¤·¤¿»ñ»ºÁ´ÂÎ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ï·¸å»ñ¶â¤ò°ìµ¤¤Ë¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
NISA¤Ç¤ÎÊ¬³äÅê»ñ
NISA¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤¬Á´³ÛÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÇ¯¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»þ´Ö¤ÎÊ¬»¶¡×¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢¹âÃÍ¤Å¤«¤ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÏÂ¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»ñ¶â¤òÊ¬³ä¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÔµ¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¸½¶âÊ¬¤ÎÍø±×¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤¹¡Êµ¡²ñÂ»¼º¡Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¶â±¿ÍÑ¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¸½Ìò»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤ÐµëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÅª¤ÊË½Íî¤¬µ¯¤¤Æ¤âÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ñ»º²Á³Ê¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ï»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾üÂ÷¼Ò°÷¤Î·î¼ý20Ëü±ß¤ÇÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯¶â³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãù¶â¤Ê¤É¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¡¢½»Âð½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ëÀ¸³è»ñ¶â¤ò¸½¶â¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Î±¿ÍÑ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Åê»ñÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×
Âà¿¦¶â1000Ëü±ß¤ò°ìÅÙ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢NISA¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íø±×¤ËÂÐ¤·¤Æ20.135¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ì³çÅê»ñ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é»ñ¶â¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Åê»ñÄ¾¸å¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬³äÅê»ñ¤ÏÈó²ÝÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤Û¤«¡¢Åê»ñ»þ´ü¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¾å¾º»þ¤Ë¤Ïµ¡²ñÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬ÍÍø¤«¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÁê¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ì³µ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¶â¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢ÀÇÀ©ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤ä¼«¿È¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Åê»ñ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ ³ô¼°¡¦ÇÛÅö¡¦Íø»Ò¤ÈÀÇ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー