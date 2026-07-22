俳優・北村総一朗（90）が21日に自身のブログを更新。「踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！」（9月18日公開）での“スリーアミーゴス”再集結を報告した。

北村は「ひょっこり又出てきました」と作品への出演を報告すると「14年振りに再会した現場は、タイムマシンに乗って来た様な、懐かしさと、新鮮さに満ちています。『踊る大捜査線』は、私の俳優生活の中で、ターニングポイントとなった作品です。感謝しかありません」と感慨深げにつづる。

「我々スリーアミーゴスは、『世代』と言う複雑怪奇な弾丸が飛び交う中、背中が曲がっても、足腰が弱りふらついても、それらを紙一重で交わし、この情報過多な現今に、淡々と立ち向かい、私たちの仕事を精一杯努めます。スリーアミーゴスが映し出す、束の間の姿を観てやって下さい。皆様の無病息災と、ご多幸をお祈りします」としていた。

“スリーアミーゴス”とは「踊る…」シリーズの湾岸警察署3人組（神田総一朗／北村総一朗、秋山晴海／斉藤暁、袴田健吾／小野武彦）のことを指し、それぞれがコミカルな演技で人気を博していた。