お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之さんが、22日早朝、自身のXを更新。

手術のため入院することを報告しました。

【写真を見る】【 ウエストランド・井口浩之 】「鼻中隔弯曲症」「肥厚性鼻炎」「慢性扁桃炎」公表 入院・手術へ「鼻と喉のダブル手術で、しばらく入院します！！！」





井口さんは「鼻と喉のダブル手術で、しばらく入院します！！！」と明かし、「ではっ！！」とつづっています。



同日、所属事務所・タイタンも公式サイトで発表を行いました。









▽▽▽▽ 株式会社タイタン 発表全文 ▽▽▽▽



平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

弊社所属のウエストランド・井口浩之は、「鼻中隔弯曲症」「肥厚性鼻炎」ならびに「慢性扁桃炎（扁桃周囲膿瘍の既往）」の治療のため、本日、鼻中隔弯曲矯正術、両側下鼻甲介切除術および両側口蓋扁桃摘出術を受けました。

手術後の本人の状態は安定しておりますが、今後につきましては医師の指導のもと、治療と静養を優先させていただきます。

日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係各位には、ご迷惑をお掛けしますことをお詫びいたします。

弊社としましては、本人の体調回復を最優先に引き続き支えてまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



2026年7月22日

株式会社タイタン

代表取締役 太田光代



△△△△ 全文 以上 △△△△



【担当：芸能情報ステーション】