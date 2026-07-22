シブい専用エアロ＆サス搭載で“走り”が良い！

2026年7月22日に日産は、「リーフ NISMO」を発表し、同日より発売しました。

日産リーフは、2010年の初代モデル発売以来、グローバルで約70万台を販売する電気自動車です。

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2026年1月に日本で発売された3代目モデルでは、従来のハッチバック形状から大胆に刷新し、クーペスタイルの次世代SUVへと進化を果たしました。

新世代EVプラットフォームを採用し、航続距離、走行性能、搭載する先進技術などを大幅に進化させています。

なお、ハッチバック形状であった2代目リーフにもNISMOが存在しましたが、ベース車の生産終了に合わせて2025年秋頃に生産終了しています。

今回登場したリーフ NISMOは、3代目モデルをベースに、日産が培ってきたEV開発技術にNISMOのモータースポーツ由来の知見を融合したNISMOロードカーの最新モデルです。

「駿足のインテリジェントスポーツクロスオーバー」をコンセプトに開発され、専用チューニングが施されています。

ボディサイズは全長4415mm×全幅1810mm×全高1550-1565mm、ホイールベース2690mmです。ベースモデルと比較すると全長が55mm延長されています。

エクステリアは、「性能向上のためのデザイン」という思想に基づき設計されました。

フロントバンパーにはエアガイド機能を持つ専用のコーナーフィニッシャーを採用したほか、専用のドアロアフィニッシャー、船底形状のアンダースポイラーを備えた専用リアバンパー、ダックテール形状のバックドアスポイラーを装備しています。

ベースモデルから空気抵抗を悪化させることなくダウンフォースを獲得しました。

また、ボディ全体を貫くレッドアクセントカラーのアルテリアマグマを採用し、グロスブラック仕上げのドアミラーにもレッドラインが施されています。

ボディカラーはベースモデルに設定されている4種類に、専用色であるNISMO ステルスグレーの2種類を加えた合計6種類が用意されます。

インテリアはブラックを基調にレッドアクセントが施されています。専用パーツとしてパワーメーター、インストルメントパネル周りのフィニッシャー、パワースイッチを採用。

テーラーフィット巻ステアリングにはレッドセンターマークとレッドステッチが施され、前席シートにはレッドパーフォレーションとNISMOロゴの刺しゅうがあしらわれています。

また、無段階調整が可能なパワーリクライニング機能を搭載したNISMO専用チューニング RECARO製スポーツシートを設定したグレードも用意されています。

サスペンションはスプリングやスタビライザーに加え、メンバーブッシュの一部も専用部品に変更。スイングバルブ付きショックアブソーバーも採用されています。

足回りにはミシュラン Pilot Sport 5タイヤとエンケイ製19インチアルミホイール（タイヤサイズ235／45 R19）が組み合わされています。

ドライブモードのSTANDARD、ECO、SPORTは専用チューニングが施され、SPORTモードはNISMOモードとして設定されました。

さらにEV NISMOで初めてとなる回生ブレーキコントロールパドルを採用し、Lv.1からLv.4までの専用チューニングが施されています。

パワートレインは、「B5 NISMO」が最高出力130kW、最大トルク345Nmを発生します。「B7 NISMO」および「B7 NISMO RECARO 装着車」は最高出力160kW、最大トルク355Nmを発生。駆動方式はすべて2WDとなります。

価格（消費税込、以下同）は、B5 NISMOが660万1100円、B7 NISMOが695万2000円、B7 NISMO RECARO 装着車が722万7000円です。