「ファンが満足すると思ったら間違い」“85発”日本人元エースの電撃復帰説に古巣サポーターはまさかの反対「噂のままであってほしい」
移籍して１年半が経った。その間の苦境は周知のとおりだ。素晴らしい思い出があっても、それを理由に再会を望むとは限らない。
チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する古橋亨梧は、再び環境を変えるかもしれない。プレシーズンマッチに出場せず、指揮官は舞台裏で何かがあるとほのめかした。
古橋の去就が話題になるたびに浮上するのが、セルティック復帰の可能性だ。在籍時にはエースとして通算85ゴールを挙げ、サポーターから愛されただけに、昨冬も復帰報道が浮上したのは記憶に新しい。
今回もまた、セルティックが古橋を呼び戻すかもしれないとの噂がある。だが、地元紙『Daily Record』は、サポーターから反対意見もあがっていると報道。２人のファンの声を紹介した。
「キョウゴはセルティックのアイコンだったが、彼の復帰についての噂は、噂のままであってほしい。『出戻りは決してうまくいかない』。チャーリー・ニコラスがその例だ」
「セルティックがキョウゴの再獲得でファンが満足すると思っているなら、それは間違いだ。肩に不安のある31歳、バーミンガムで試合に出られなかった選手は答えじゃない」
直近の低迷からの脱却を図る新シーズン。古橋はどのクラブで雪辱を目指すことになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表26選手のパフォーマンス査定】最高の“S評価”は４人。２G１Aのエースと好セーブ連発の守護神、そして…［W杯］
チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する古橋亨梧は、再び環境を変えるかもしれない。プレシーズンマッチに出場せず、指揮官は舞台裏で何かがあるとほのめかした。
古橋の去就が話題になるたびに浮上するのが、セルティック復帰の可能性だ。在籍時にはエースとして通算85ゴールを挙げ、サポーターから愛されただけに、昨冬も復帰報道が浮上したのは記憶に新しい。
「キョウゴはセルティックのアイコンだったが、彼の復帰についての噂は、噂のままであってほしい。『出戻りは決してうまくいかない』。チャーリー・ニコラスがその例だ」
「セルティックがキョウゴの再獲得でファンが満足すると思っているなら、それは間違いだ。肩に不安のある31歳、バーミンガムで試合に出られなかった選手は答えじゃない」
直近の低迷からの脱却を図る新シーズン。古橋はどのクラブで雪辱を目指すことになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表26選手のパフォーマンス査定】最高の“S評価”は４人。２G１Aのエースと好セーブ連発の守護神、そして…［W杯］