「肉がどう見ても生だそ？」高須克弥氏、生肉食べる？ 動画に心配の声「焼かない焼肉」「大丈夫なのかな？」
高須クリニック院長の高須克弥さんは7月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。友人との食事の様子を公開しました。
【動画】高須克弥氏の食事風景に驚きの声
コメントでは「肉がどう見ても生だそ？」「全然焼いてなくない？」「ずっと生で食べ続けてお腹壊して無いの強いなw耐性でも付いてんのかw」「高須先生にとって焼肉はお刺身です」「ツッコミどころが多い あんたも大富豪やろw肉温めてるだけww大富豪の箸の持ち方wお年なのにいい食べっぷり」「焼かない焼肉」「大丈夫なのかな？」と、ツッコミや心配の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】高須克弥氏の食事風景に驚きの声
「高須先生にとって焼肉はお刺身です」高須さんは「級友の大富豪と焼肉なう」とつづり、1本の動画を投稿。焼肉店のテーブルを囲み、おいしそうに食事をする様子です。しかし、高須さんが口に運んでいる肉はどれも焼き色が付いていないように見えます。
コメントでは「肉がどう見ても生だそ？」「全然焼いてなくない？」「ずっと生で食べ続けてお腹壊して無いの強いなw耐性でも付いてんのかw」「高須先生にとって焼肉はお刺身です」「ツッコミどころが多い あんたも大富豪やろw肉温めてるだけww大富豪の箸の持ち方wお年なのにいい食べっぷり」「焼かない焼肉」「大丈夫なのかな？」と、ツッコミや心配の声などが寄せられました。
「いくらでも食えるぜなう」同日、「いくらでも食えるぜなう」とつづり、焼肉を食べる動画をさらに公開した高須さん。こちらも肉は生焼けのようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)