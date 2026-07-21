7月19日に最終日を迎えた女子プロゴルフツアー「明治安田レディス」は阿部未悠が2年ぶりのツアー2勝目をあげた。阿部は今季のメルセデスランキングでも8位に浮上する強さを見せているが、その扱いは異例にも見える。

【写真】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映って物議を醸した仰天ポスター

昨年は開幕前日に熊の目撃情報があって初日が中止となり、2日目以降も無観客で開催された同大会だが、今年は無事4日間での開催となった。最終日はバーディ合戦となり、一時は3打差以内に20人がひしめく大混戦に。

最終的に2ケタアンダーは38人。首位と3打差の5位でスタートし、1番から4連続バーディでスコアを伸ばすなど9バーディの大会コース記録タイの63で回った阿部が逆転優勝を飾った。

大混戦を15番からの3連続バーディで抜け出した阿部だったが、地上波でのゴルフ中継では表彰式は放送されたものの優勝者インタビューの様子はなく、翌日のスポーツ紙も大きな扱いには見えない。優勝した阿部は、昨年の開幕戦前に発覚した「トリプルボギー不倫」の主役3人のうちのひとりだ。ゴルフ担当記者が言う。

「世間を騒がせてから1年あまりを経たところでの復活優勝だった。『週刊文春』で男性キャディとの不倫を報じられたのは川崎春花、阿部未悠、小林夢果の3人のプロでしたが、自分の口から関係を認めて謝罪したのは川崎だけ。阿部と小林は昨年の開幕戦からツアー参戦したが、沈黙を続けていました」

1人だけシード権をキープ

昨年の川崎は開幕から5試合を欠場し、復帰に際して謝罪文を公表。復帰戦では「お騒がせしてすみませんでした」と頭を下げ、「精いっぱい頑張ります。これからしっかり練習して、準備して、精いっぱい頑張ります」と涙を流した。

「一方の阿部もJLPGAから厳重注意などの処分を受け、プレーヤーズ委員長を辞任。オフには研修も受けていますが、本人の口から説明する機会はありませんでした。今回、優勝したタイミングで謝罪の言葉などがあれば、各紙もスペースを割いて"復活優勝"や"禊優勝"といったタイトルで記事にする考えもあったでしょう。しかし、優勝インタビューで一連の問題に関する質問は受け付けられず、阿部の口からも謝罪のような言葉はありませんでした」（前出・ゴルフ担当記者）

改めて証明されたのは、阿部の精神的な強さだろう。トリプルボギー不倫の3人は2025年のシード権を持っていたが、1年を戦い終えてシード権をキープしたのは阿部だけだった。メルセデスランク9位だった川崎は76位、35位だった小林も69位でシード落ち。33位だった阿部だけが23位でシードを確定している。

今シーズンをQT15位で参戦している川崎は18試合に出場し、8試合に予選落ち（1試合は棄権）。メルセデスランクは43位と完全復活には遠い。小林はQT51位のため出場試合が限られ、7試合の出場（予選落ち4試合）でメルセデスランクは119位と低迷。下部ツアーでは2位と5位に食い込んでいるが、明治安田ステップ・ランキングは31位となっている。

そうしたなかで阿部が完全復活となる2年3か月ぶりの優勝を果たした。前週の「ミネベアミツミレディース」でも首位と3打差の2位。メルセデスランクも8位まで上げてきた。さらに順位を上げて年間女王争いに名乗りをあげられるだろうか。