「日本がノルウェーより上なのが面白い」「もうちょいでイタリア抜ける」W杯後の最新FIFAランクに意見殺到！「ブラジルおかしいでしょ」「カーボベルデは？」
７月20日に北中米ワールドカップの決勝が開催され、スペインがアルゼンチンを撃破。これをもって、48か国が出場し、39日間に渡って繰り広げられた史上最大のW杯が幕を閉じた。
今大会ではグループステージからリアルタイムでFIFAランキングが変動していたなか、同日に最終結果を反映した正式な順位が発表された。トップ20は以下の通り。
１位 スペイン（＋１）
２位 アルゼンチン（−１）
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ブラジル（＋１）
６位 モロッコ（＋１）
７位 ポルトガル（−２）
８位 ベルギー（＋１）
９位 オランダ（−１）
10位 メキシコ（＋４）
11位 コロンビア（＋２）
12位 ドイツ（−２）
13位 クロアチア（−２）
14位 スイス（＋５）
15位 イタリア（−３）
16位 アメリカ（＋１）
17位 日本（＋１）
18位 セネガル（−３）
19位 ノルウェー（＋12）
20位 ウルグアイ（−４）
優勝したスペインが１位に返り咲き、準優勝のアルゼンチンが２位となった。
グループステージでオランダ、スウェーデンと引き分け、チュニジアに大勝した後、決勝トーナメント１回戦でブラジルに屈した日本は、１つ順位を上げて17位に。依然としてアジアトップだ。
ジャンプアップでいうと、７大会ぶりの出場で８強入りしたノルウェーが一気に12ランク上がり、19位となった。
この発表を受け、SNS上で「日本がノルウェーより上なのが面白い」「もうちょいでイタリア抜けるやん」「アジアカップ優勝して順位上げよう！」「イタリアやノルウェーとランキングが近いなら、日本と親善試合やってほしい」「ドイツ落ちたな〜」「ブラジル5位はおかしいでしょ？10位くらいが妥当」など様々な意見が飛び交っている。
また、「カーボベルデは？」と大躍進国の順位を気にする声も殺到。初出場でスペイン戦を含むグループステージを３分けで突破し、ラウンド32でアルゼンチンに惜敗した彼らは、３つ上がって64位となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
今大会ではグループステージからリアルタイムでFIFAランキングが変動していたなか、同日に最終結果を反映した正式な順位が発表された。トップ20は以下の通り。
１位 スペイン（＋１）
２位 アルゼンチン（−１）
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ブラジル（＋１）
６位 モロッコ（＋１）
７位 ポルトガル（−２）
８位 ベルギー（＋１）
９位 オランダ（−１）
10位 メキシコ（＋４）
11位 コロンビア（＋２）
12位 ドイツ（−２）
13位 クロアチア（−２）
14位 スイス（＋５）
15位 イタリア（−３）
16位 アメリカ（＋１）
17位 日本（＋１）
18位 セネガル（−３）
19位 ノルウェー（＋12）
20位 ウルグアイ（−４）
優勝したスペインが１位に返り咲き、準優勝のアルゼンチンが２位となった。
ジャンプアップでいうと、７大会ぶりの出場で８強入りしたノルウェーが一気に12ランク上がり、19位となった。
この発表を受け、SNS上で「日本がノルウェーより上なのが面白い」「もうちょいでイタリア抜けるやん」「アジアカップ優勝して順位上げよう！」「イタリアやノルウェーとランキングが近いなら、日本と親善試合やってほしい」「ドイツ落ちたな〜」「ブラジル5位はおかしいでしょ？10位くらいが妥当」など様々な意見が飛び交っている。
また、「カーボベルデは？」と大躍進国の順位を気にする声も殺到。初出場でスペイン戦を含むグループステージを３分けで突破し、ラウンド32でアルゼンチンに惜敗した彼らは、３つ上がって64位となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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