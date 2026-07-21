おぎやはぎ矢作兼、朝ドラ初出演決定「バカリズムありがとう」 『巡るスワン』で警察課長役
お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼が、2027年度前期連続テレビ小説『巡るスワン』に出演することが21日、発表された。連続テレビ小説初出演となる矢作は、森田望智演じる主人公・小松美咲が勤務する長野県警佐和警察署生活安全課の課長・藤森哲也役を務める。
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同作は、バカリズムが脚本を手がけるオリジナル作品。長野県諏訪湖周辺をイメージした架空の町・佐和市を舞台に、警察署生活安全課で働く警察官・小松美咲の日常を描く。悪徳商法や行方不明者、DV、ストーカー対応など地域に密着した業務を通して、人々の何気ない暮らしを映し出す。
出演決定にあたり矢作は、「台本を読んだだけで声を出して笑っちゃうぐらい面白かったので、バカリズムありがとうと思いました」と作品の第一印象を明かした。
さらに、役づくりについてバカリズムに相談したことも告白。「一応メールでどんな感じで演じればいいのか確認したところ、当て書きなのでそのまんまやってくれればいいと言われ、バカリズムありがとうと思いました」と振り返る一方、「ただ、難しそうなセリフが結構あったのでバカリズムふざけるなと思いました。頑張ります」と、らしいユーモアを交えて意気込みを語った。
朝ドラ初出演については、「まさか自分が朝ドラに係るなんて思ってなかったのでビックリしています」と率直な心境を吐露。「母親を含め親戚一同高齢なので、みんなを喜ばせる事ができて嬉しいです」と家族への思いも明かした。
警察官にまつわる思い出としては、10代の頃に池袋・西口交番で警察官から履いていたウエスタンブーツのブランドを尋ねられたエピソードを披露。「『お巡りさん○○知ってるなんてオシャレじゃん』と上から目線で応えたことを思い出しました」と笑いを誘った。
また、舞台のモデルとなる長野県については「白馬、志賀高原に子どもの頃よくスキーに行っていたので好きな場所です」とコメント。諏訪大社を訪れた際には「相方の小木が『ここは確実に神様がいる』と言っていたのでそうなんだと思います」と、おぎやはぎらしい掛け合いを交えながら撮影地への親しみを語った。
『巡るスワン』は2027年春放送予定。2026年秋にクランクインを予定している。
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同作は、バカリズムが脚本を手がけるオリジナル作品。長野県諏訪湖周辺をイメージした架空の町・佐和市を舞台に、警察署生活安全課で働く警察官・小松美咲の日常を描く。悪徳商法や行方不明者、DV、ストーカー対応など地域に密着した業務を通して、人々の何気ない暮らしを映し出す。
さらに、役づくりについてバカリズムに相談したことも告白。「一応メールでどんな感じで演じればいいのか確認したところ、当て書きなのでそのまんまやってくれればいいと言われ、バカリズムありがとうと思いました」と振り返る一方、「ただ、難しそうなセリフが結構あったのでバカリズムふざけるなと思いました。頑張ります」と、らしいユーモアを交えて意気込みを語った。
朝ドラ初出演については、「まさか自分が朝ドラに係るなんて思ってなかったのでビックリしています」と率直な心境を吐露。「母親を含め親戚一同高齢なので、みんなを喜ばせる事ができて嬉しいです」と家族への思いも明かした。
警察官にまつわる思い出としては、10代の頃に池袋・西口交番で警察官から履いていたウエスタンブーツのブランドを尋ねられたエピソードを披露。「『お巡りさん○○知ってるなんてオシャレじゃん』と上から目線で応えたことを思い出しました」と笑いを誘った。
また、舞台のモデルとなる長野県については「白馬、志賀高原に子どもの頃よくスキーに行っていたので好きな場所です」とコメント。諏訪大社を訪れた際には「相方の小木が『ここは確実に神様がいる』と言っていたのでそうなんだと思います」と、おぎやはぎらしい掛け合いを交えながら撮影地への親しみを語った。
『巡るスワン』は2027年春放送予定。2026年秋にクランクインを予定している。