反町隆史＆松嶋菜々子、『GTO』初回でいきなり”夫婦共演”実現 やりとりに視聴者も大興奮「こんな豪華なやり取り見れるとは」「あんなラブラブな感じだったのに、、、」
俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）の第1話が20日に放送された。以下、ネタバレ含みます。
【場面カット】冷めた表情の副担任・柏原実央（生見愛瑠）
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。かつてない環境のなか、“ある人物”から問われた“グレートティーチャーとは何か？”という課題を抱えた鬼塚が、はたして生徒達にどんな授業を見せるのか。
物語はキャビンアテンダントの鬼塚あずさ（松嶋菜々子）が自宅に帰ってくるところからはじまり、開始4分で反町と松嶋の夫婦共演が実現。鬼塚が教師をクビになっていることに勘付いたあずさは激怒。「あなたもう52（歳）だよ！普通は教頭になってる歳なの分かってる？」と詰め寄る。
すでに何度も学校を辞めさせられている鬼塚に対して「この前、学校クビになった時も間違ったことはしてないって言ってたけども。じゃあ聞くけども、そもそもあなたの言うグレートティーチャーって一体なんなわけ？どんな教師のこと言うの？」と尋ねる。
突然の問い掛けに答えられない鬼塚に「一刻も早く次の就職先見つけて、次の学校は絶対辞めないって約束して！もちろん、グレートティーチャーとは何かという答えもちゃんと出して、それがダメなら！」と離婚届を突きつける。
物語序盤から急展開に「このやり取りおもろすぎる」「リアルな夫婦の安定感半端ない」「あんなラブラブな感じだったのに、、、」「こんな豪華なやり取り見れるとは」「いきなり夫婦共演は激アツ」といった反響が寄せられた。
【場面カット】冷めた表情の副担任・柏原実央（生見愛瑠）
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。かつてない環境のなか、“ある人物”から問われた“グレートティーチャーとは何か？”という課題を抱えた鬼塚が、はたして生徒達にどんな授業を見せるのか。
すでに何度も学校を辞めさせられている鬼塚に対して「この前、学校クビになった時も間違ったことはしてないって言ってたけども。じゃあ聞くけども、そもそもあなたの言うグレートティーチャーって一体なんなわけ？どんな教師のこと言うの？」と尋ねる。
突然の問い掛けに答えられない鬼塚に「一刻も早く次の就職先見つけて、次の学校は絶対辞めないって約束して！もちろん、グレートティーチャーとは何かという答えもちゃんと出して、それがダメなら！」と離婚届を突きつける。
物語序盤から急展開に「このやり取りおもろすぎる」「リアルな夫婦の安定感半端ない」「あんなラブラブな感じだったのに、、、」「こんな豪華なやり取り見れるとは」「いきなり夫婦共演は激アツ」といった反響が寄せられた。