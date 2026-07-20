【W杯】メッシぼう然→涙の表彰式「正直言って、彼らの方が強かった」3度目決勝も連覇ならず
◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン 0―1（延長） スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、決勝が行われ、前回優勝のアルゼンチン（FIFAランキング1位）はスペイン（同2位）に延長の末に0―1で敗れて4度目の優勝を逃し、1934、38年大会のイタリア、58、62年大会のブラジルに次ぐW杯2連覇はならなかった。
試合が終わるとFWメッシ（マイアミ）はぼう然とした表情でピッチに座り込んだ。表彰式でメダルを受け取ると、MFデパウル（マイアミ）、MFパレデス（ボカ・ジュニアーズ）、DFオタメンディ（ベンフィカ）らとともに涙を流した。序盤から守備で耐える展開が続き、後半には退場者まで出し、スペイン相手に延長まで粘ったものの力尽きた。「悲しいが、全力は尽くした。正直言って、彼らの方が強かった」と完敗を認め、「試合には負けたが、それを受け入れる。だからと言って、これまでやってきたことを全て忘れるわけじゃない。だから、我々の国民、選手たち、我が国に感謝したい」と話した。
2014、22、26年大会と史上初めてW杯決勝に3度先発した選手となったメッシだったが、延長後半のシュート1本のみで不発に終わった。今大会は8得点4アシストで、史上最年長ハットトリック、22年カタール大会から通算9試合連続得点、歴代最多となる通算12アシストなどをマーク。しかし、アルゼンチンを再びの頂点に導けず、得点王もフランスのFWエムバペ（Rマドリード）に2大会続けてさらわれる結果となった。