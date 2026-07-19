スタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が19日、MLB・マーリンズへの入団を表明しました。

注目が集まっていた今後の進路について、会見冒頭で「私、佐々木麟太郎はこの度、マイアミ・マーリンズでプレーすることを決断しました」と宣言。悩み抜いた決断の背景には、同じ花巻東高出身の先輩、ドジャース・大谷翔平選手とエンゼルス・菊池雄星投手の存在がありました。

「いまやっとチームに所属するスタートラインに立ったばかり。一番下から這い上がる形になる。本当にどうなるかわからない世界なので…。間違いなく決断の中には2人の存在というのは、自分の心の中にはあったんじゃないかなと思っています。自分としても決断する中で、なんとか近い世界から一歩ずつ這い上がって同じ舞台に並べるような選手になりたいという思いで自分自身もいっぱいだった。ふたりの存在というのが、間違いなく私のキャリアを作り上げてきてくれたんじゃないかなと思っています」

憧れのふたりには、すでに進路の報告を終えているそうで、菊池投手からは、「いい球団だと。ドラフト指名されたのも、入る球団も日米通してすばらしい球団だったんじゃないかと話もいただきました。マーリンズという球団に対して、本当に若手選手が活躍できる場がチャンスが非常に高いチームなんじゃないかなとお話をさせていただいていた」と先輩とのやりとりを明かしました。さらに、「麟太郎がメジャーに上がってくるときまで、自分自身も現役でいられるように頑張りたい」と熱いメッセージを受けたとのことです。