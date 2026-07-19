【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 4−6 イングランド代表（日本時間7月19日／マイアミ・スタジアム）

【映像】オリーセの「魔法のアウトサイドパス」（実際の様子）

フランスが誇る若き天才が、まるで“魔法のようなアシスト”で世界を驚かせ、「サッカーの王様」の記録を塗り替えた。

フランス代表は日本時間7月19日、FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でイングランド代表と対戦。計10ゴールが飛び交う激しい乱打戦の末、4−6で敗れた。

準決勝までに5アシストをマークしていたフランス代表FWのマイケル・オリーセは、この日も圧巻のパフォーマンスを披露する。まずは48分、絶妙なスルーパスでFWキリアン・エムバペのゴールをお膳立て。さらに66分には、驚きの神連携からゴールを演出した。

敵陣ペナルティーエリア手前でFWウスマン・デンベレからの斜めのグラウンダーパスを股下でスルーしたオリーセは、ボールを受けたエムバペからのダイレクトパスに対し、左足の“アウトサイド”で再びダイレクトの折り返し。相手3人を完全に手玉に取る魅惑のパスワークから、最後はエムバペが強烈なシュートを叩き込んだ。

「どっからパス出したwうますぎ」

この試合の2アシストにより、オリーセの今大会アシスト数は「7」に到達。データサイト『Opta』によると、これは1970年大会で「サッカーの王様」こと元ブラジル代表FWのペレが記録した6アシストを抜き、1966年大会以降の1大会最多アシスト記録を更新する歴史的な偉業となった。さらに、そのうち5つがエムバペへのアシストであり、特定の選手へのアシスト数としても同大会以降で最多記録となっている。

この変態的なパスには日本のファンもSNS上で大興奮。「オリーセはあの局面で、アウトであのパス出せるの天才やなぁ」「オリーセのアウトでの戻し異常すぎる」「凄すぎるパス」「オリーセのアウトサイドリターンうますぎる」と絶賛の嵐となった。

さらに、「テレビゲームみたいやな」「オリーセのパス、エグすぎて笑うw」「なにそのパス…」「とんでもないパスやな」「オリーセさん今のパスはやばいです」「いやぁそこ通せるんだ！？って鳥肌立った」「オリーセどっからパス出したwうますぎ」と、予想外の軌道を描いた神パスに驚嘆する声が次々と上がった。

オリーセは今大会のアシストランキングトップを独走して全日程を終了。現時点で大会2位タイの4アシストを記録しているアルゼンチン代表のFWリオネル・メッシの決勝戦での結果次第で、フランス代表FWの単独アシスト王受賞が正式に決定する。

（FIFAワールドカップ2026）

