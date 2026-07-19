ガンメタ×ブラックメッキで圧倒的なギア感を演出

ダイハツは2026年7月15日、軽クロスオーバーSUV「タフト」の一部改良を実施するとともに、レジャー要素を強めた新たな特別仕様車「ラギッドベンチャー」を設定し、発売しました。

タフトは、使い勝手の良い5ドアのパッケージングに、前席頭上に広がる巨大なガラスルーフ「スカイフィールトップ」による圧倒的な開放感や、190mmという本格SUV並みの最低地上高が生み出す高い走破性が特徴の軽SUVです。

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今回実施された一部改良では、対横断自転車なども検知可能となった進化した安全運転支援システム「スマートアシスト」の採用や、先進的な「アクティブマルチインフォメーションメーター」へのアップデートが図られ、安全性と利便性が高められました。

この進化したベースモデルの上級グレード「G」および「Gターボ」に新たに設定されたのが、レジャー仕様を極めたラギッドベンチャーです。

最大の特徴は、見るからに“道具（ギア）”としての魅力を放つ専用のエクステリアデザインにあります。

フロントとリアには力強いシルバーのアンダーガーニッシュを標準で装備し、プロテクション感を強調。さらにフロントフードとバックドアのガーニッシュには、鈍い輝きが魅力なスモークメッキ×ブラックの専用加飾を配置しました。

足元はガンメタリック塗装の専用15インチアルミホイールで引き締められ、リアコンビネーションランプにもメッキの輝きをプラス。これらの特別装備が巧みにコーディネートされ、アクティブな冒険心をくすぐる、一段と引き締まった表情を完成させています。

そのこだわりは室内にまで及びます。ラギッドベンチャーはインテリアの加飾をシックなガンメタリックで統一し、落ち着いた大人のギア感を演出。また、汚れたアウトドアギアや濡れた荷物も気兼ねなく放り込めるラゲージアンダーボックス（着脱式）を床下に標準装備するなど、実際のレジャーシーンを想定した高い実用性も備えています。

さらに今回の一部改良に合わせて、ボディカラーにはアクティブで鮮烈な新色「スパークオレンジ」が追加されました。タフトの持つスクエアなキャラクターや、ラギッドベンチャーのタフな世界観をより一層引き立ててくれる注目の新色となっています。

パワートレインはベース車同様に、660ccの自然吸気とターボの2本立てで、それぞれに2WDと4WDが用意されています。

今回の一部改良を受けたタフトの価格（消費税込、以下同）は、143万5500円からに設定されています。

特別仕様車のラギッドベンチャーは170万5000円から、同時設定された「アクティブモード」は172万1500円からとなっており、充実した装備内容を考えれば非常に魅力的なプライスと言えるでしょう。