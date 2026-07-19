自己最速101.8マイルを計測し6回途中1失点

【MLB】ドジャース 2ー1 ヤンキース（日本時間18日・ニューヨーク）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地でのヤンキース戦に先発登板して6回途中1失点（自責0）の好投を見せた。白星こそ付かなかったが、メジャー移籍後最速の剛速球を連発した右腕に対し、監督や同僚から称賛の声が相次いでいる。

初回2死から迎えたゴールドシュミットへの初球に、メジャー移籍後の自己最速となる101.8マイル（約163.8キロ）を計測した。4回に失策とパスボールが絡んで先制点を許したが、粘りの投球を披露。0-1で迎えた6回にピンチを招いたところで降板となったものの、強打者たちを剛球でねじ伏せる本来の投球スタイルを取り戻した。

MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のX（旧ツイッター）で、100マイル以上を計測した球が21球に達したと称賛した。これはトラッキングデータが開始された2008年以降、ドジャースの投手が1試合に投げた球数としては最多の記録であるという。大谷翔平投手や山本由伸投手も未達成の新たな領域をこじ開けた。

指揮官や同僚たちも手放しで褒め称えている。デーブ・ロバーツ監督は「とても素晴らしかった。彼は球速を上げていた。彼の集中力が見て取れた」と言及した。試合後の囲み取材に応じたマックス・マンシー内野手は「素晴らしかった。本当に良い内容で、これ以上ない登板だった」と評価した。さらに、NHKのグラウンドインタビューでタナー・スコット投手も「あれはクレイジーだったね」と驚愕していた。

バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手も驚きを隠せなかった。初回の自己最速について「周囲に言われるまで気付かなかった。ただ要求して捕球しただけ」と語った。さらに「試合の半分くらいは捕球するのに苦労した。彼にとっては絶好調のサインだが、僕にとっては大変だったよ」と苦笑いしている。後半戦の初陣で見せた快投は、周囲に強烈な存在感を与えている。（Full-Count編集部）