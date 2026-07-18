初回2死から米移籍後最速の101.8マイルを計測

【MLB】ドジャース 2ー1 ヤンキース（日本時間18日・ニューヨーク）

ドジャース・佐々木朗希投手が記録した驚異的な数字の“急増”が話題となっている。17日（日本時間18日）のヤンキース戦に先発登板し、100マイル（約161キロ）超の剛球を連発した。米データ分析会社がこれまでの投球数の推移を公開すると、あまりの激変ぶりに海外ファンも仰天している。

初回2死から迎えたゴールドシュミットへの初球にメジャー移籍後の自己最速101.8マイル（約163.8キロ）を計測し、3者凡退の立ち上がりを見せた。この日はフォーシームの平均球速が100.1マイル（約161キロ）を記録するなど剛腕が唸りを上げ、6回途中5安打1失点と粘りの投球を披露した。

米データ分析会社「コーディファイ・ベースボール」は公式X（旧ツイッター）に、今季の1試合あたりの100マイル以上の投球数を投稿した。「2,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,4,1,0,1,21」と記されており、突然の「21」という突出した数字が際立っている。MLB公式のサラ・ラングス記者によると、トラッキングデータ測定が開始された2008年以降、1試合で100マイル超え21球はドジャース最多でもあった。

突如として本来の剛腕を取り戻した姿に、SNS上の米ファンも騒然となった。「プレーオフ用の調整はもう終わりを迎えたようだ。ロウキが本来のパワーを取り戻したぞ」「興味深いね」「今日のスピードガンが正しく調整されていたのか、ちょっと疑いたくなるレベルだね」「彼は文字通りマウンドを派手な花火大会に変えてしまった。それに対して打者たちは線香花火を持ってきただけだったよ」「どゆこと」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）