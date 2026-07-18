【バレー男子NL】日本“史上初11連勝”で1位通過＆予選全勝キープ スロベニア＆ポーランドが決勝ラウンド進出確定 トルコは大逆転フルセット勝利で前進
◇バレーボール 男子ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第3週（7月15日〜19日)
バレーボール男子日本代表は17日、第11戦でベルギーと対戦し、3−0（25−20/25−22/25−16）のストレート勝利。同大会男子史上初となる予選ラウンド開幕11連勝を飾り、予選ラウンド1位通過も決めました。
直近5試合はすべてフルセット勝利の激戦を制してきた日本。この日は序盤から主導権を握る展開。第1セットでは、アウトサイドヒッター・甲斐優斗選手がチームトップの9得点。第2セットではオポジット・宮浦健人選手がチームトップの5得点。第3セットはミドルブロッカー・山内晶大選手が3ブロックを含むチームトップの6得点を記録。主力の石川祐希選手、西田有志選手、郄橋藍選手をスタメンから外しながらも、安定した強さを見せました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。1週から3週と3ラウンドに分け各ラウンド4試合ずつ行います。決勝ラウンドに進出できるのは、決勝ラウンドの開催国である中国と予選ラウンドの上位7チームとなっています（順位優先は勝利数＞ポイント＞セット率）。
その他では、8勝目を挙げたポーランドとスロベニアの決勝ラウンド進出が決定。これで日本とアメリカに加え、4チームの決勝ラウンド進出が確定。トルコは決勝ラウンド進出を争うウクライナとの直接対決に0-2からフルセットでの逆転勝利で突破に大きく近づいています。
▽現地17日結果
キューバ 3−2(17-25/25-19/22-25/25-21/15-12) アルゼンチン
日本 3−0(25-20/25-22/25-16) ベルギー
トルコ 3−2(25-27/20-25/25-23/25-16/15-11) ウクライナ
スロベニア 3−0(27-25/25-19/26-24) イラン
ブルガリア 3−1(22-25/25-14/25-20/25-20) 中国
ポーランド 3−0(25-22/28-26/25-19)ブラジル
▽日本の予選ラウンド日程
◆中国開催
第1戦 ○3−0 ウクライナ
第2戦 ○3−2 ポーランド
第3戦 ○3−1 中国
第4戦 ○3−1 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 ○3−1 セルビア
第6戦 ○3−2 イラン
第7戦 ○3−2 アメリカ
第8戦 ○3−2 フランス
第9戦 ○3−2 イタリア
第10戦 ○3−2 カナダ
第11戦 ○3−0 ベルギー
第12戦 アルゼンチン