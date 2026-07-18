揺れるイングランド代表…ルーニーは現体制を支持。ただペップを呼べるなら別「トゥヘルほど優れた人物はいない。グアルディオラを除けば」
トーマス・トゥヘル体制の今後が、大きな注目を集めている。
現地７月15日に開催された北中米ワールドカップの準決勝で、イングランド代表はアルゼンチン代表と対戦。55分に先制点を奪った後、トゥヘル監督は５バックに変更して逃げ切りを図ったものの、この采配が裏目に。守備一辺倒となるなか、85分に同点弾、90＋２分に勝ち越し点を浴び、１−２で痛恨の逆転負けを喫した。
この結果を受け、ドイツ人指揮官への批判が殺到。解任を求める声が少なくないが、英公共放送『BBC』は「イングランドの敗北にもかかわらず、トゥヘル監督はイングランドサッカー協会からの支持を維持」「2028年の欧州選手権でもチームを率いる見通し」と報じた。
また、イングランド代表の元主将ウェイン・ルーニー氏は、「現時点では、ペップ・グアルディオラを招聘しない限り、他に適任者は見当たらない。もしペップが起用可能なら、迎えるべきだろう」と発言。2025-26シーズンまでマンチェスター・シティを率いていたグアルディオラを呼べないのであれば、トゥヘル続投は最善の策だという考えを示した。
「彼はトップクラスの監督だと思う。一流の監督とは、過ちから学び、改善し、さらに成長していくものだ。もし彼を解任したら、一体どんな監督を招き入れるつもりなんだ？グアルディオラを除けば、トーマス・トゥヘルほど優れた人物はいないと思う。
ただ、私にとって大きな懸念は、グアルディオラにワールドカップの経験がないことだ。かつて（ファビオ）・カペッロの時も全く同じ状況だった。ワールドカップは別物であり、その環境を肌で感じる必要がある。そして今、トゥヘルはそれを体感した」
ミランやレアル・マドリーなどクラブで監督キャリアを築いていたカペッロは、2007年12月にイングランド代表の監督に就任。しかし、2010年の南アフリカW杯は決勝トーナメント１回戦で敗退し、2012年のEUROを前に辞任した。
トゥヘルにイングランド代表監督として、リベンジの機会は訪れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ メッシ、ヤマル、ベリンガム、ハーランドら超大物に寄り添う“美しすぎる妻＆恋人たち”を厳選紹介！
現地７月15日に開催された北中米ワールドカップの準決勝で、イングランド代表はアルゼンチン代表と対戦。55分に先制点を奪った後、トゥヘル監督は５バックに変更して逃げ切りを図ったものの、この采配が裏目に。守備一辺倒となるなか、85分に同点弾、90＋２分に勝ち越し点を浴び、１−２で痛恨の逆転負けを喫した。
この結果を受け、ドイツ人指揮官への批判が殺到。解任を求める声が少なくないが、英公共放送『BBC』は「イングランドの敗北にもかかわらず、トゥヘル監督はイングランドサッカー協会からの支持を維持」「2028年の欧州選手権でもチームを率いる見通し」と報じた。
「彼はトップクラスの監督だと思う。一流の監督とは、過ちから学び、改善し、さらに成長していくものだ。もし彼を解任したら、一体どんな監督を招き入れるつもりなんだ？グアルディオラを除けば、トーマス・トゥヘルほど優れた人物はいないと思う。
ただ、私にとって大きな懸念は、グアルディオラにワールドカップの経験がないことだ。かつて（ファビオ）・カペッロの時も全く同じ状況だった。ワールドカップは別物であり、その環境を肌で感じる必要がある。そして今、トゥヘルはそれを体感した」
ミランやレアル・マドリーなどクラブで監督キャリアを築いていたカペッロは、2007年12月にイングランド代表の監督に就任。しかし、2010年の南アフリカW杯は決勝トーナメント１回戦で敗退し、2012年のEUROを前に辞任した。
トゥヘルにイングランド代表監督として、リベンジの機会は訪れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ メッシ、ヤマル、ベリンガム、ハーランドら超大物に寄り添う“美しすぎる妻＆恋人たち”を厳選紹介！