ハーランドといえば長髪、とめるゴムが世界で人気

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、ベスト8入りしたノルウェーの怪物FWアーリング・ハーランドの注目度が日に日に高まっている。おかげで象徴的なアイテムが“完売”する事態を招いた。

英紙「ザ・サン」は「W杯で着用され、遠隔地の企業によって作られたハーランドの象徴的なヘアゴムが、アメリカでのブームを受けて完売」という記事を掲載した。

ハーランドのピッチ外での行動が「まさに最高の形で大きな話題を呼んでいる」と伝えており、話題としているのは「韓国の企業が製造するハーランドのヘアゴムが完売した」という事実だ。注目を集めているのは、長髪をまとめるために使っているゴムだ。

製造元の韓国ドゥジ社は、ハーランドが着用するための特注品も開発しており「販売担当者によると、同社が製造する『クネッキ』と呼ばれるヘアゴムが、ここ数週間で極めて高い人気を博している」という状態なのだという。

ハーランドは着用するユニホームによってヘアゴムを変えており、記事は「ハーランドがW杯でクネッキのバンドを着用している姿が目撃されたことで、ビジネスは急激に拡大し、記録的な売り上げとなっている」と驚きをもって伝えている。



（THE ANSWER編集部）