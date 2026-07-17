メジャー通算266勝を誇るジャスティン・バーランダー投手（43）の弟で、MLBアナリストを務めるベン・バーランダー氏が16日（日本時間17日）、自身のインスタグラムを更新。ドジャース・山本由伸投手（27）に究極の質問をぶつけた。

バーランダー氏は14日（同15日）に行われた球宴レッドカーペットショーに参加したタキシード姿の山本にマイクを向け、「タイムスリップして、MLBの歴史上のどの打者とでも対戦できるとします。現代の選手でも100年前の選手でも構いません。誰と対戦したいですか？」と究極の質問をぶつけた。

山本は迷うことなく「ショウヘイ・オオタニ」と即答し、笑顔。バーランダー氏が「WHO WINS？」（どっちが勝つと思いますか？）とさらに尋ねると、山本はまたしても「ショウヘイ」と即答。笑顔を崩さず、その場を去った。

この投稿には「これ見たいね！！」「そのマッチアップなら、私たち全員勝者」と山本と大谷の対戦を見ていたいとするコメントや「素晴らしい回答！」と謙虚な山本を称えるコメントも寄せられた。

山本は高卒1年目の17年に、エンゼルスへの移籍前年で日本ハムでのラストイヤーだった大谷と9月26日のオリックス―日本ハム戦（京セラドーム）で対戦。結果は見逃し三振、中犠飛、中前打。大谷の2打数1安打1打点だった。山本は高卒ルーキーながら大器の片鱗を見せ、5回8安打5奪三振で2失点と奮闘。試合後、大谷に「今年、対戦した投手で一番」と称賛された。