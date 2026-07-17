「令和のタコヤキラーメン」！シーフードヌードルに冷凍たこ焼きをブチ込んで食べてみた。
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【魔改造】シーフードヌードルに冷凍たこ焼きをちょい足し！「令和のタコヤキラーメン」」と題した動画を公開しました。お馴染みのカップ麺に冷凍たこ焼きを組み合わせるという、斬新なちょい足しレシピを紹介しています。
「みんなはじめは分かってくれないんだ」と語り出し、「シーフードヌードルだから同じシーフードのたこ焼きも合うだろ」と独自の見解を披露します。まずは冷凍たこ焼きを皿に並べ、「この安っぽいのが旨いんだよな」とパッケージの指示通りに電子レンジで加熱します。
温まったたこ焼きをカップの中へぎっしりと詰め込み、お湯を注いで3分待機。フタを開けると、「青海苔もシーフード」「けずり節もシーフード」とトッピングを重ね、小ネギと紅生姜を乗せて「令和のタコヤキラーメン」を完成させました。
実食では、「なぜか違和感ゼロ」とその味を評価。「青のりと削り節も合う」「明石焼き風？」と、意外な相性の良さを楽しんでいる様子です。最後には「1985年発売の日清のタコヤキラーメン食べたことある人いる？」と問いかけています。
ジャンクな味わいが恋しくなった時に、このユニークなアレンジを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・日清シーフードヌードル 1個
・冷凍たこ焼き 5個
・お湯 適量
・青のり 適量
・削り節 適量
・小ネギ 適量
・紅生姜 適量
［作り方］
1. 冷凍たこ焼きを皿に並べ、パッケージの指示通りに電子レンジで加熱する。
2. シーフードヌードルのフタを開け、加熱したたこ焼きをカップの中に詰め込む。
3. 沸かしたお湯を適量注ぎ、フタをして3分待つ。
4. 3分後、青のり、削り節、小ネギ、紅生姜をトッピングして完成。
「みんなはじめは分かってくれないんだ」と語り出し、「シーフードヌードルだから同じシーフードのたこ焼きも合うだろ」と独自の見解を披露します。まずは冷凍たこ焼きを皿に並べ、「この安っぽいのが旨いんだよな」とパッケージの指示通りに電子レンジで加熱します。
温まったたこ焼きをカップの中へぎっしりと詰め込み、お湯を注いで3分待機。フタを開けると、「青海苔もシーフード」「けずり節もシーフード」とトッピングを重ね、小ネギと紅生姜を乗せて「令和のタコヤキラーメン」を完成させました。
実食では、「なぜか違和感ゼロ」とその味を評価。「青のりと削り節も合う」「明石焼き風？」と、意外な相性の良さを楽しんでいる様子です。最後には「1985年発売の日清のタコヤキラーメン食べたことある人いる？」と問いかけています。
ジャンクな味わいが恋しくなった時に、このユニークなアレンジを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・日清シーフードヌードル 1個
・冷凍たこ焼き 5個
・お湯 適量
・青のり 適量
・削り節 適量
・小ネギ 適量
・紅生姜 適量
［作り方］
1. 冷凍たこ焼きを皿に並べ、パッケージの指示通りに電子レンジで加熱する。
2. シーフードヌードルのフタを開け、加熱したたこ焼きをカップの中に詰め込む。
3. 沸かしたお湯を適量注ぎ、フタをして3分待つ。
4. 3分後、青のり、削り節、小ネギ、紅生姜をトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。