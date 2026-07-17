完成した令和のタコヤキラーメンを実食

加熱したたこ焼きをカップに詰め込む

エースコック超大盛りカップ麺で作る「ヤサイマシ二郎系つけ麺」が意外にも旨かった！

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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。