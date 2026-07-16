4人組歌謡グループ・モナキの最年少メンバーであるおヨネが、サプライズで告げられた初の冠レギュラー番組決定に対し、トークへの不安を明かしながらも「NGなし」で取り組む強い意欲を示した。

【映像】楽屋で着替え中のモナキ＆その後の私服姿

テレビ朝日系にて毎週月曜深夜2:20から放送されている『冠モナキ』は、純烈のリーダー・酒井一圭プロデュースによるモナキ（おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケン）の初冠番組。彼らがさらなる高みを目指して様々なことに挑戦し、メンバーの素顔や成長を見守るドキュメンタリーバラエティーである。

番組スタッフが楽屋を突撃し、メンバーへテレビ朝日での冠レギュラー番組決定を報告。突然の発表に驚きを隠せないメンバーたちの前で、スタッフが最初に聞いておきたいこととして「NG的なこと、ありますか？」と問いかけると、おヨネは「私はもうNGなしでやらせていただいてます。はい。裸踊りでも何でも」と即座に回答し、周囲の笑いを誘った。

さらに、冠番組の決定について聞かれたおヨネは、驚き以外に感情が出てこないとしつつも、「レギュラーっていうので、これから本当にもっと頑張っていかないといけない」と決意を語った。続けて「ちょうど私、結構トークに不安を抱いていた時期だったので、トークもどんどん磨いていかないといけないなという風に思いました」と前向きな姿勢を示し、「これからどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

突然のレギュラー決定に、メンバーのサカイJr.が「バラエティの『バ』の字もちょっと分かってないんで、これからどう進めていくか不安ばかりありますが」と吐露するなど、グループ全体に驚きと不安が広がっていた。スタッフ退出後の定点カメラには、おヨネが「本格的に、なんか本とかでトークを学ばなあかん気がする。そのバラエティに耐えうる……」と深く考え込む姿も映し出されており、今後の成長に大きな期待だ。