1泊4,050円で大浴場とビール無料は神コスパ！京都で泊まるべき快適ホテル

ホテル暮らしYouTuberが感動！「作業しやすかった」スッキリデスクと和モダンな空間で快適ステイ

「ありそうでなかった、新しいカタチ」京都の3畳極小空間でも機能性抜群な宿泊特化型ホテルこそ至高