【朝食付きで1泊4,770円】京都の神コスパホテル「ホップイン京都四条大宮」が大浴場付きで居心地最高すぎた
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】京都で1泊4,770円で宿泊できるホテルに朝食と大浴場も付いていて居心地が最高すぎました」と題した動画を公開した。動画では、2023年12月に開業した「ホップイン 京都四条大宮」に宿泊し、コストパフォーマンスの高さと充実した設備を紹介している。
タイ発のホテルブランドである同ホテルに、朝食付き1泊4,770円という格安プランで宿泊した投稿者。部屋は13平米のセミダブルルームで、一般的なビジネスホテルと比べても「やや広め」と評価。新しいホテルならではの「水回りが綺麗」なユニットバスや、便利な位置に配置されたコンセントなど、細かな使い勝手の良さに言及した。
夕食はホテルから徒歩2分の場所にある「餃子の王将 四条大宮店（1号店）」で定番の餃子定食を満喫。ホテルに戻った後は、男女別の大浴場を利用し、旅の疲れを癒やす様子が収められている。翌朝は、本来2,000円かかるという朝食ブッフェへ。京都らしい「おばんざい」をはじめ、多種多様なメニューや五穀米が並ぶ充実のラインナップを取り上げ、満足度の高さを伝えた。
圧倒的な低価格でありながら、清潔な客室、大浴場、豪華な朝食まで揃った「ホップイン 京都四条大宮」。京都観光の拠点として、快適さとコストを両立させたい旅行者にとって、有力な選択肢の一つとなりそうだ。
タイ発のホテルブランドである同ホテルに、朝食付き1泊4,770円という格安プランで宿泊した投稿者。部屋は13平米のセミダブルルームで、一般的なビジネスホテルと比べても「やや広め」と評価。新しいホテルならではの「水回りが綺麗」なユニットバスや、便利な位置に配置されたコンセントなど、細かな使い勝手の良さに言及した。
夕食はホテルから徒歩2分の場所にある「餃子の王将 四条大宮店（1号店）」で定番の餃子定食を満喫。ホテルに戻った後は、男女別の大浴場を利用し、旅の疲れを癒やす様子が収められている。翌朝は、本来2,000円かかるという朝食ブッフェへ。京都らしい「おばんざい」をはじめ、多種多様なメニューや五穀米が並ぶ充実のラインナップを取り上げ、満足度の高さを伝えた。
圧倒的な低価格でありながら、清潔な客室、大浴場、豪華な朝食まで揃った「ホップイン 京都四条大宮」。京都観光の拠点として、快適さとコストを両立させたい旅行者にとって、有力な選択肢の一つとなりそうだ。
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