『有吉の壁』9月でレギュラー放送終了を正式発表 番組誕生から11年「特番に戻ります」
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（後7：00）が、きょう15日放送され、レギュラー放送が9月に終了すること、10月以降に特番に戻ることが発表された。
【写真】“大切なお知らせ”発表へ…『有吉の壁』のきょう放送予告番組カット
番組冒頭、佐藤栞里が「本日番組から大切な発表がございます」と振ると、有吉弘行が「『有吉の壁』は1度終わって特番に戻ります」と説明。“壁芸人”たちは「えー」と絶叫した。
続けて佐藤が「6年半にわたってお送りしてきたレギュラー放送は、9月いっぱいとなるんですけれども、10月以降はまた特番としてみんなで有吉さんを笑わせるという形に戻りました」と説明。画面の左上にテロップで「最終回まであと6回」と表示された。
同番組は、きょう15日の放送前からSNSなどで“大切なお知らせ”を予告。15日朝のXでは「そして番組から大切なお知らせがございます ぜひ受け止めていただけたら幸いです」とハッシュタグで「#水曜は壁があるから早く帰ろう」とつづり、話題を集めていた。
『有吉の壁』は、2015年から不定期に行われた13回（別途、予選会2回）を経て、20年4月からレギュラー化。さまざまなジャンルの『お笑いの壁』にチャレンジし、「壁を超え芸人として成長する」という純度100％のバラエティーとして人気を博した。今年1月には『有吉の壁 劇場版アドリブ大河 面白城の18人』『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』が公開された。
【写真】“大切なお知らせ”発表へ…『有吉の壁』のきょう放送予告番組カット
番組冒頭、佐藤栞里が「本日番組から大切な発表がございます」と振ると、有吉弘行が「『有吉の壁』は1度終わって特番に戻ります」と説明。“壁芸人”たちは「えー」と絶叫した。
続けて佐藤が「6年半にわたってお送りしてきたレギュラー放送は、9月いっぱいとなるんですけれども、10月以降はまた特番としてみんなで有吉さんを笑わせるという形に戻りました」と説明。画面の左上にテロップで「最終回まであと6回」と表示された。
『有吉の壁』は、2015年から不定期に行われた13回（別途、予選会2回）を経て、20年4月からレギュラー化。さまざまなジャンルの『お笑いの壁』にチャレンジし、「壁を超え芸人として成長する」という純度100％のバラエティーとして人気を博した。今年1月には『有吉の壁 劇場版アドリブ大河 面白城の18人』『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』が公開された。