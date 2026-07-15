バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーチェーン「ゼッテリア」が、今年も「うな丼バーガー」を7月22日から期間限定で販売します。

【写真】特大のかば焼きがサンド！ 実物でサイズ感をチェックしたら…ほぼウナギだった！

同商品は、昨年から「土用の丑の日」に1000円以下で楽しめる新提案として販売を開始。今年は、具材を錦糸卵から「半熟風たまご」に変更した上、昨年より提供数量を増やして販売。

品種にこだわったうなぎを使ったかば焼き（3分の1尾）、国産米100％の「ごはんパティ」、特製てりやきソース、レタスなどをふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品で、まさに“うな丼”をバーガーで再現したようなメニューになっています。

うなぎは、タレを付けて焼く工程を三度繰り返すことで、香ばしくふっくらとしたかば焼きに仕上げています。甘めのうなぎのタレと濃口しょうゆをベースにした特製てりやきソース、うなぎや半熟風たまごと絶妙に絡み合い、一口ごとにコク深い味わいが楽しめます。価格は990円（税込み）です。

8月上旬までの販売予定となっています。