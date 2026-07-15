イラストレーターのまどかさんの漫画「『ママは働いてなくていいな』って言われた日」（全3話）が、インスタグラムで合計3500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

第2子が生まれ、現在は専業主婦の母。春から小学生になったばかりの息子が、学校生活に疲れているようで、「ママは働いていなくていいな」と言ってきました。それを聞いた母は…という内容で、読者からは「私なら怒っちゃうかも…」「冷静に対応しているのがすごい」「旦那さまの対応がすてき」などの声が上がっています。

小1息子の何気ない一言が刺さってしまい…

まどかさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。まどかさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

まどかさん「以前から絵日記やイラストを描いていましたが、現在のように漫画を描き始めたのは2025年の冬ごろからです。多くの方が心地よく読めるように、言葉選びや表現を意識しています。

私にとって漫画を描くことは、デトックスのような感じで心がすっきりします。インスタグラムでいただいたコメントから、自分の視野を広げてもらうこともたくさんあります」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

まどかさん「当時の自分の気持ちを整理したかったのだと思います。描くことで、モヤモヤが昇華されるので」

Q.息子さんからこう言われたとき、どう思いましたか。

まどかさん「『こうかはばつぐんだ！』って感じでした（笑）。私自身、働かずに家事と育児だけしている今の自分に、少しだけど葛藤があったんです。1人目が生まれた後も、パートをしたりイラストを描いたりしていました。2人目がおなかに来てくれて、夫と話し合い、今のところは専業主婦です。

元々外で働くのも好きだし、『働くお母さん』に憧れがあるんです。カッコいいですよね。私は欲張りで、ないものねだりなのかもしれません（笑）。」

Q.息子さんが謝った後に「懲らしめた」のは、やりすぎたと反省していますか。

まどかさん「かなり反省しています…。話すだけでも十分伝わったんじゃないかなあって。息子には悪気はなかったと思うし、『それは自分の中の問題だったのでは？』って。自分が気にしていたことを指摘されたから、『叱る』というよりも『怒る』になってしまい、猛省でした」

Q.今後、息子さんがこのようなことを言ったら、どのように対応しようと思いますか。

まどかさん「まず誤解してほしくないのは、今回の息子の発言は、私を見下したり、働いていないことを否定したりするという感覚ではなかったと思っています。今は共働きの方もたくさんいらっしゃるし、放課後に学童に行くお友達も多いようです。純粋に疑問に思ったのかもしれません。春から小学生になったので、環境の変化も大きかったんですよね。『俺は毎日学校で大変なのに、ママはいいなあ〜家にいて』みたいなノリだったんじゃないかな。

それを踏まえてですが、夫が息子に伝えてくれたように、『働いている（金銭を得ている）から、威張っていい・誰かを軽んじていい』みたいな考え方は、自分も苦手です。もちろん社会に貢献して金銭を得ている方々はすてきだと思います。でも理由があって働けない方や、おうちで家族のサポートをしている方もいますよね。それぞれ事情があるから、どんな相手にもリスペクトを持てるような子になってほしいな。私もいろいろな方に対して、そうありたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

まどかさん「『私も言われたことあるよ！』という方が多かったです。お母さんは昼夜問わず、いろいろなことをやってるんだけどなー。

印象的だったのは、『お子さんの今回の一言で、今自分の抱えている問題に気付いたのでは』というものでした。家族で話し合って今の暮らし方をしていますが、外で働いていないことに引け目を感じるときもあります。今回の出来事を通して、自分自身の価値観や思い込みと向き合うきっかけになりました。

だからこそ、息子に怒ったり、懲らしめたりする必要はなかったのではないかと反省しています。『今あるものを大事にして、感謝して過ごしていきたいな』って思います」