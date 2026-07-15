面接だけでは見抜けない「不適性」を数字で可視化する

採用で一番恐ろしいのは「能力が低い人」ではない

人手不足倒産の原因は「求人難」ではなかった。経営をむしばむ「1人依存」と「悪循環」の正体

今さら聞けない「熱血指導」と「パワハラ」の境界線とは？会社を守るハラスメント対策のすべて

「パートを安く雇う時代は終わった」社保なしパートで食いつなぐ企業の末路

【経営者必見】その職場環境アウトです！中小企業がやりがちな労働基準法違反について社労士が解説します！

【法律違反】「休憩60分あげてます」が実は休憩になっていない。未払い賃金が発生する会社の共通点

チャンネル情報

助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。